أخبار مصر | غدا.. احتفالية بـ"التضامن" بمناسبة اليوم العالمي للتوحد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. احتفالية بـ"التضامن" بمناسبة اليوم العالمي للتوحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، غدا الثلاثاء، فعاليات الاحتفالية التي تنظمها الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة احتفالا باليوم العالمي للتوحد 2019.

تعقد الاحتفالية تحت عنوان "إستخدام التقنيات المساعدة لتفعيل مشاركة الاشخاص ذوى التوحد "، حيث يشهدها عدد واسع من الحضور والمهتمين، ومن المقرر إن تتناول الإحتفالية التعريف بأول تطبيق تكنولوجى للتواصل البديل للاشخاص ذوى التوحد وهو تطبيق كلامى، حيث سيتم عرض الأسس العلمية للتطبيق ومراحل التدريب ومجالات التطبيق، كما ستتضمن الاحتفالية عروضا تقديمية ومداخلات حول مدى الاستفادة من التطبيق لتمكين ذوى التوحد.

Advertisements

هذا ويعد تطبيق كلامي هو أول التطبيقات الالكترونية التي تصدر باللغة العربية لمساعدة الأشخاص المبصرين غير الناطقين على التواصل اللفظي، وذلك من خلال الصور حيث يتيح التطبيق للمستخدم تكوين جمل تعبيرية من خلال اختيار وتضمن قوائم كلامي مجموعة من الصور والكلمات الاكثر شيوعاً واستخداماً في الحياة اليومية من قبل الاطفال والكبار في المجتمع وهو يعد خطوة على طريق تمكين الأشخاص ذوي الاعاقة من الدمج في التعليم والمجتمع.

ومن المقرر أن تفتتح والى على هامش الاحتفالية معرضا لمنتجات أبناء الجمعية من ذوى التوحد يضم العديد من الانتاج اليدوى المتميز من الاكسسوارات والتطريز والمفارش ذات التصميمات المتميزة.

هذا وتاتى الأحتفالية انطلاقة لعدد من الفعاليات التى تقام برعاية الوزارة للاحتفال باليوم العالمى للتوحد والذى ياتى فى الثانى من ابريل كل عام، حيث من المقرر أن تضاء مباني الوزارة مساء غدا الثلاثاء باللون الأزرق تضامنا مع مصابي التوحد ودعوة لاهمية التوعية المجتمعية بحقوق ذوى التوحد ومساعدة المصابين على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي وكأفراد قادرين على الإنتاج داخل المجتمع.