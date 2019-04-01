أخبار مصر | رئيس القابضة للكهرباء: الربط الكهربائي بين مصر والأردن يحتاج إلى جهود كل الأطراف لتحسين جودة المنتج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس القابضة للكهرباء: الربط الكهربائي بين مصر والأردن يحتاج إلى جهود كل الأطراف لتحسين جودة المنتج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، على أهمية التعاون والتنسيق بين مصر والأردن في مجالات الطاقة الكهربائية، قائلا، إن المنظمات النقابية في البلدين يجب أن تلعب دورا فاعلا في تنفيذ الاتفاقية المشتركة للربط الكهربائي بين البلدين.

وقال خلال مباحثاته مع وفد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن برئاسة علي فلاح الحديد عضو الاتحاد ورئيس النقابة العامة للكهرباء، إن الربط الكهربائي بين البلدين يحتاج إلى جهود كل الأطراف لتحسين جودة المنتج والعمل على نقل الطاقة إلى الدول المجاورة، مشددا على تبادل الخبرات الفنية لتنفيذ الإتفاقية في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله.

صرح بذلك الدكتور عادل نظمي رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، خلال مباحثاته مع الوفد الأردني اليوم الاثنين، مضيفا أن الوفد أكد خلال زيارته مركز إعداد القادة على قبول عاملين أردنيين للتدريب في المركز وتأهليهم فنيا وإدرايا، خاصة في مجلات السلامة والصحة المهنية لضمان سلامة وجودة المنتج.

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وقال نظمي، إن إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية تضاعف خلال 18 شهرا عن طريق إنشاء 3 محطات عملاقة لإنتاج 14 ألف، و200 ميجا وات إضافة إلى إنتاج محطات أخرى للطاقة الشمسية والهوائية والبخارية وهذه الزيادة ساهمت فى جذب الاستثمارات العربية والأجنبية لإقامة المشروعات العملاقة فى كافة المجلات، مشيرا إلى أن الطفرة التي حدثت في عهد الرئيس من مشروعات الإسكان والطرق والبنية التحتية واستزراع نحو 1.5 مليون فدان كل هذا يستهدف بناء مصر الحديثة.

ومن جانبه أكد علي فلاح رئيس الوفد النقابي الأردني، أن اتفاقية الربط الكهربائي اعتمدت على نسبة 50% من الغاز المصري، وساهمت في خفض الأسعار الضرورية التي يحتاجها المواطن الأردني، مشددا على أهمية إيفاد العاملين الأردنيين للتدريب بمركز إعداد القادة بوزارة الكهرباء، ومطالبا بإنشاء سوق مشتركة لمواجهة التحديات التي تواحهها كل من مصر والأردن والعراق.

وذلك من خلال تبادل الخبرات والعمالة الفنية وإنشاء مركز معلوماتي للربط بين الدول الثلاث.