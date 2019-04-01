شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أول اجتماع للجنة التنسيقية لمشروع مكافحة ذبابة الفاكهة لحماية 1.6 مليون فدان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، اللجنة التنسيقية للبرنامج القومي لمكافحة ذبابة الفاكهة بإعداد تقرير دوري عن الأعمال التي يتم تنفيذها لحماية إنتاج مصر من الفاكهة البالغة 12 مليون طن وتزرع على مساحة 1.6 مليون فدان بالأراضي القديمة بالوادي والدلتا والأراضي الجديدة.

يأتي ذلك بينما عقدت اللجنة التنسيقية لمتابعة تنفيذ البرنامج القومي لمكافحة ذبابة الخوخ اجتماعها الأول، الاثنين، في إطار برنامج المكافحة المتكاملة لذباب الفاكهة، برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وعضوية الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات (مقررا)، وعضوية المهندس عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والدكتور ممدوح السباعي، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات ضمن خطة وزارة الزراعة لحماية إنتاج مصر من المحاصيل البستانية التي تهددها هذه الآفة.

وقال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، في تصريحات لـ «المصري اليوم»، إنه تم خلال الاجتماع الأول، الاتفاق حول البدء في حصر الأماكن الأكثر تعرضا للإصابة والأماكن المهددة بالإصابة والمناطقة الخالية، واستعراض الوضع الحالي للأمراض والآفات التي تهدد الفاكهة المصرية، والخطط الحالية لاحتواء مختلف الأمراض والآفات التي تهددها، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة تستهدف زيادة جودة المنتجات المصرية المطروحة في الأسواق المحلية والتصدير إلى الخارج.

وأضاف سليمان أن الاجتماع تناول استعراضا لرؤية أعضاء اللجنة للاتفاق على آلية عمل خلال الفترة المقبلة تساهم في رفع كفاءة العمل الحكومية لتفعيل المشروع لتحقيق الاستفادة منه خلال مستوي المزارع الصغير والكبير، بما ينعكس على تحول كبير في إنتاج مصر وفقا لتطوير أعمال مكافحة هذه الآفة لحماية المنتجات الزراعية من الفاكهة، وتقليل الفاقد من محاصيل الفاكهة.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية ومقرر اللجنة، إنه تم الاتفاق على تنفيذ خطة المكافحة في المناطق التي يتم التصدير منها، كأولوية لحماية الصادرات الزراعية من مخاطر ذبابة الفاكهة التي تؤثر على صادرات مصر من الفواكه إلى الخارج.

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وأضاف عبدالمجيد إنه تم الاتفاق على إعداد تقرير دوري وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع أعضاء اللجنة وإعداد تقرير عما تم تنفيذه من أعمال، مع عرض الهيكل التنظيمي للبرنامج لرفع كفاءه العاملين به، وتنفيذ خطط المكافحة وفقا لبرامج زمنية واضحة تخدم القطاع الزراعي محليا وتصديريا.

ومن جانبه، قال الدكتور ممدوح السباعي رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، إنه تم الاتفاق على التنسيق مع الجهات المعنية وتحديد دور كل جهة في أعمال مشروع مكافحة ذبابة الفاكهةـ موضحا إنه تم تحديد جدول زمني لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وفقا للمناطق المستهدفة.

وأضاف السباعي إنه تم تكليف مدير المكافحة بمختلف المناطق بمحافظات الجمهورية في إختيار الجهاز الوظيفي على كافة المستويات بالتعاون مع مديري مكافحة الآفات بالمحافظات ومديري إدارة البساتين ومديري مديريات الزراعة، بما يضمن التنسيق الكامل في تنفيذ برامج المكافحة لذبابة الفاكهة.

إلى ذلك، تلقي الدكتور عزالدين أبوستيت تقريرا عن المساحة الكلية والمثمرة وجملة الإنتاج ومتوسط إنتاجية الفدان بالطن لـ14 محصولا بستانيا، يتم زراعتها داخل وخارج الدلتا ووادي النيل، ضمن خطة وزارة الزراعة للنهوض بهذه المحاصيل ووضع برامج مكثفة لمنع إصابتها بذبابة الفاكهة التي تتسبب في زيادة الفاقد من الإنتاج بنسبة تصل إلى 30% وفقا للتقريرـ والعمل على السيطرة على أي إصابات تحدث خلال المراحل المختلفة من الإنتاج.

وأوضح التقرير- الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه- أن إجمالي المساحات المثمرة من الموالح تصل إلى 444 الفا و271 فدانا، بإنتاجية تصل إلى 4 ملايين و451 ألف طن، بمتوسط إنتاجية 10 أطنان للفدان، بينما تصل المساحات المثمرة بالعنب حوالي 186 ألف فدان بإنتاجية مليون و700 ألف طن بمتوسط إنتاجية 9.3 طن للفدان، بالإضافة إلى زراعة 72 ألف فدان بالموز تنتج مليون و300 ألف طن بمتوسط إنتاجية 19 طنا للفدان.

وأضاف التقرير أن إجمالي المساحات المثمرة بالمانجو تصل إلى 262 ألف فدان تنتج مليون طن مانجو بمتوسط إنتاجية 4 أفدنة، بالإضافة إلى زراعة، 34 ألف فدان بالجوافة المثمرة تنتج 337 ألف طن بمتوسط إنتاجية 10 أطنان للفدان، وزراعة 12 الف فدان بالكمثري المثمرة تنتج 77 ألف طن بمتوسط 6.5 طن للفدان.

وأشار التقرير إلى زراعة 69 ألف فدان بالتفاح تنتج 716 ألف طن بمتوسط إنتاجية 10 أطنان للفدان، وزراعة 49 ألف فدان بالرمان المثمرة تنتج 381 ألف طن بمتوسط إنتاجية 7.8 طن للفدان، وزراعة 2550 فدانا بالبرقوق تنتج 15 ألف طن بمتوسط إنتاجية 5.8 طن للفدان. ولفت إلى زراعة 63 ألف فدان خوخ تنتج 425 ألف طن بمتوسط إنتاجية 6.8 طن للفدان، وزراعة 67 ألف فدان تين تنتج 195 ألف طن بمتوسط إنتاجية 2.9 طن للفدان، بالإضافة إلى زراعة 15 ألف فدان مشمش تنتج 97 ألف طن بمتوسط إنتاجية 6.6 طن للفدان، وزراعة 218 ألف فدان زيتون مثمرة تنتج مليونا و94 ألف طن بمتوسط إنتاجية 5 أطنان للفدان. بالإضافة إلى زراعة 9 الأف فدان بمحاصيل فاكهة متنوعه تنتج 51 ألف طن.