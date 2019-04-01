الموازنة الجديدة تصل مجلس النواب.. و301 مليار جنيه للأجور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد سامي:

قال النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن موازنة العام المالي القادم 2018- 2019 وصلت للمجلس، وفقا للالتزام الدستوري بضرورة إرسالها لمجلس النواب قبل انتهاء العام المالي بثلاثة أشهر .

وأضاف سالم، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأثنين، أن مشروع الموازنة شمل عدة أرقام هامة حول الإيرادات والتي تمثلت في: الضرائب وبلغت 856 مليارا و616 مليونا و274 ألف جنيه، وإيرادات أخرى بلغت 277 مليارا و800 مليون جنيه، إضافة إلى 3 مليارات و805 ملايين جنيه كمنح .

وأضاف أن الاقتراض في موازنة العام القادم سيبلغ 814 مليار جنيه، وذلك لسد الفجوة التمويلية في الموازنة.

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وأوضح أن بند الأجور بلغ في الموازنة الجديدة 301 مليار و115 مليون جنيه، فيما خصصت الحكومة 74 مليارا و922 مليونا لبند شراء السلع، و569مليارا و134 مليونا للوفاء بفوائد الديون، بجانب سداد قروض بقيمة 375 مليارا و566 مليونا.

وأشار إلي أن بند الدعم والمنح بلغ 327 مليارا و699 مليونا، والمصروفات الأخرى 90مليارا 442مليونا.

وأوضح النائب مصطفي سالم أن الاستثمارات في الموازنة الجديد بلغت 211مليارا و245مليونا، وصيانة الأصول 28مليارا و811 مليونا.