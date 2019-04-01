أخبار مصر | "عمال الغزل والنسيج" يؤيدون التعديلات الدستورية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عمال الغزل والنسيج" يؤيدون التعديلات الدستورية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج برئاسة عبد الفتاح إبراهيم، اليوم الاثنين، مؤتمرا جماهيريا عماليا حاشدا شارك فيه المئات من ممثلي العمال، وقوى سياسية وتنفيذية، وذلك بمقر نادي غزل طنطا.

وتحدث في المؤتمر العمالي رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج ورئيس اتحاد محلي عمال الغربية عبدالفتاح إبراهيم، ونواب البرلمان: اللواء سعيد طعيمة، وعلي عز، وعبد المنعم شهاب، والدكتور عبد الرازق الكومي، والمهندس عبد الرحمن عزام رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للغزل والنسيج، وخالد أبو بكر وكيل وزارة القوى العامة بالغربية، وحسين الشوري رئيس اللجنة النقابية بشركة الدلتا للغزل والنسيج.

وأعلن المتحدثون بالمؤتمر، عن تأييدهم الكامل للتعديلات الدستورية التي تجرى مناقشها في مجلس النواب حاليا، والمقرر طرحها في استفتاء شعبي، مؤكدين على تمسكهم ومساندتهم للسياسات الإصلاحية الراهنة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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وحث المتحدثون، العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مؤكدين على حرصهم على الاستمرار في الإستماع إلى مطالب العمال، ومناقشتهم في بعض الملفات الراهنة، كدور العمال في دعم خطط التنمية، وأيضا مساندة القيادة السياسية في خارطة طريقها نحو النهضة الصناعية، إضافة إلى معرفة وجهة نظر العمال في التعديلات الدستورية المطروحة حاليا للنقاش داخل مجلس النواب، وذلك باعتبار أن عمال مصر جزء أصيل من الرأي العام وشريك أساسي في عملية التنمية، وهو ما واجهه العمال في المؤتمر بقبول واسع، معلنيين عن تأييدهم لخارطة طريق الإصلاح الإقتصادي الحالية.

وخلال كلمته قال عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة، إن عمال النسيج في مصر قدموا كل الدعم والمساندة من أجل تثبيت أركان الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب ومخططات الهدم، موضحا أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من العمل والكفاح من أجل بناء مصر الحديثة والقوية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثمنا القرارات الأخيرة للرئيس بإنصاف الملايين من أصحاب المعاشات وإعادة حقوقهم، وأيضا قراراته التي تأتي في إطار الحماية الإجتماعية للشعب المصري، وفي القلب منه العمال، والخاصة بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، وأيضا رفع المعاشات والعلاوات، وهو ما يعنى أن مصر تنعم بقيادة صادقة في أقوالها، وأفعالها، أعادت البلاد إلى ريادتها محليا وعربيا ودوليا، وهو ما يعلمه العمال جيدا، ويساندونه، مضيفا أن تعليمات الرئيس وتكليفاته للحكومة بحماية القطاع العام والنهوض بشركات قطاع الاعمال العام يفرض على العمال الثقة في القيادة السياسية والعمل المتواصل من أجل بناء الوطن.

يذكر أن النقابة العامة للغزل والنسيج، تمثل ما يقرب من مليون و400 ألف عامل في هذا القطاع من "القطاعيين العام والخاص" في شركات ومواقع إنتاج منتشرة على مستوى الجمهورية.