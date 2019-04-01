انت الان تتابع دار الإفتاء توضح حكم كذبة أبريل: حرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

شوقي علام مفتي الجمهورية

كتبت دار الإفتاء المصرية، منشورا عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" عنوانه: "لا تشارك في كذبة إبريل"، وقالت فيه: المسلم لا يكون كذابا حتى ولو على سبيل المزاح، الكذب متفق على حرمته، ولا يرتاب أحد في قبحه، والأدلة الشرعية على ذلك كثيرة؛ منها ما أخرجه البخاري ومسلم في "صحيحيهما" واللفظ لمسلم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال «مِن علاماتِ المُنافِق ثلاثةٌ: إذا حَدَّثَ كَذَبَ، وإذا وَعَدَ أَخلَفَ، وإذا اؤتُمِنَ خانَ».

وفي الأول من شهر أبريل، تحدث بعض الخدع التي يمارسها الأشخاص في كثير من العالم تحت مسمى «كذبة أبريل»، ذلك اليوم الغامض الذي له أصول متعددة، حيث تعددت النظريات حول بدايته، لكنه أصبح مناسبة في النهاية. ويحتفل الأوروبيون بكذبة أبريل من خلال الخدع وإطلاق النكات، كما يسمى الضحايا بـ الأغبياء، حيث تشارك وسائل