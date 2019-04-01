بالصور.. مصر للطيران تنهي تدريب العاملين على طائرة الأحلام الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

أنهت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، استعداداتها لتقديم الخدمة لطائرة الأحلام الجديدة (بوينج 787-9)، بتدريب العاملين بالشركه لتقديم الخدمة على أحدث النظم العالمية وبما يتناسب مع هذا الطراز من الطائرات، والذي يتطلب خدمه بشكل مختلف عن كل الطرازات.

وأوضحت بمصادر بمصر للطيران، اليوم في تصريحات صحفية، الاثنين، أنه جرى التنسيق بين شركة الخدمات الأرضية، وشركة الخطوط الجوية وأكاديمية مصر للطيران للتدريب، لتقسيم تدريب العاملين على مرحلتين، الأولى تختص بالجانب النظري، وحضره جميع ضباط التحميل والمهندسين بمطار القاهرة، والمرحلة الثانية بالجانب العملي والتي بدأت بعد وصول الطائرة مباشرة؛ لضمان تثبيت المعلومات لدى العاملين القائمين على تقديم الخدمة لهذا النوع من الطرازات وتأهيلهم لتقديم خدمه تلتزم بمعايير السلامه والأمان.

وشمل البرنامج، التدريب على تحميل وتفريغ الطائرة والتعامل مع مخازن الطائرة، بالإضافة إلى نقاط دخول معدات الخدمة الأرضية، وأماكن الخطوره بها.

يذكر أن مصر للطيران تسلمت طائرة الأحلام ( بوينج 787-9)، قادمة من مصنع سياتل بأمريكا للانضمام إلى أسطول الشركة الوطنية ضمن صفقة طويلة الأمد لشراء 6 طائرات تعاقدت عليها الشركة من نفس الطراز، في معرض دبي للطيران عام 2017.