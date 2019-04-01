تصل لـ30 جنيهًا.. اليوم بدء تطبيق غرامة ركوب القطارات بدون تذاكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم: أعلنت هيئة السكة الحديد، بدء تطبيق غرامة ركوب القطار بدون تذاكر بداية من اليوم أول أبريل. وأصدر المهندس كامل الوزير وزير النقل، تعليماته بتغليظ غرامة ركوب القطار بدون تذاكر خلال جولته بمحطة مصر السبت الماضي. وجاءت الغرامات كالتالي: 10 جنيهات للقطارات المميزة والمطورة. Advertisements 20 جنيهًا للقطارات المكيفة والأسباني والفرنساوي. 30 جنيه للقطارات المكيفة VIP. 5 جنيهات للقطارات خط أبو قير وخط 23 يوليو. ونوهت الهيئة على الركاب بالاحتفاظ بالتذكرة لتسليمها عند بوابات الخروج بمحطة الوصول، لعدم التعرض للغرامة.​

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