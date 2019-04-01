مصر | فيديوهات إباحية والتهديد بكلبين.. التفاصيل الكامل لانتحار عامل بالقليوبية

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لقى عامل مصرعه، بعدما قفز من الطابق الخامس في إحدى العقارات، عقب قيامه بعلاقة غير شرعية مع ربة منزل وقام بتصويرها، وهو الأمر الذي جعل الزوجة بعد ذلك تستدرجته بصحبة زوجها، وحاولا ابتزازه، وهدداه في وجود “كلبين” فحاول الفرار وألقى بنفسه من الشرفة، ولقى مصرعه في الحال.

وأوضح مصدر أمني في القليوبية، بأن الشاب يدعي “محمد. ا. م” 20 سنة، عاطل ومقيم القاهرة، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، وبعد التحريات قد أكد شخص يدعى “محمد. ع. م” 33 سنة، جزار، بأنه وأثناء تواجده بالشقة السكنية خاصته فوجئ بأحد الأشخاص متواجدا بصالة الشقة وحال قيامه بالإمساك به حاول الفرار وقفز من الطابق الخامس، فسقط جثة هامدة.

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وبعد مناقشته الأخير مع رجال المباحث، قد أكد بأنه أنفضل عن زوجته، والتي أرتبطت بعلاقة عاطفية مع المجني عليه، وتطورت فيما بعد إلى علاقة غير شرعية، وقام المجني عليه بتصوير الزوجة بالفيديو، وذلك خلال فترة طلقها منه، وهو الأمر الذي جعله بعد ذلك يتفق مع زوجته على تأديب المجني عليه، وإجباره على حذف هذه المقاطع، ولكن المجني عليه فؤجي بحدوث ذلك داخل الشقة، وحاول الهرب وقفز من الشرفة.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة بالأمر من أجل أن تقوم بإتخاذ الإجراءات اللازمة حياله