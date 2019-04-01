أخبار مصر | تعرف على موعد بداية شهر رمضان فلكيًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد بداية شهر رمضان فلكيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن هلال شهر رمضان سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة السادسة وأربعين بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأحد الموافق 5 مايو 2019، وسيلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم السبت 29 من شعبان الموافق 4 مايو 2019 فى مدينة القاهرة وجميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

Advertisements

والهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم وهو يوم الرؤية فى مكة المكرمة بـ 22 دقيقة ، وفى القاهرة بـ25 دقيقة ، وباقى محافظات الجمهورية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين 21 و 26 دقيقة.

بذلك ووفقا للحسابات الفلكية تكون غرة شهر رمضان المبارك فلكيا يوم الإثنين 6 مايو 2019.