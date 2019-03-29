مصر | بيان هام من "الداخلية" بشأن واقعة إصابة محامية خلال مشادة مع أمن بالشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان هام من "الداخلية" بشأن واقعة إصابة محامية خلال مشادة مع أمن بالشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفحص وزارة الداخلية واقعة إصابة محامية في مشادة بينها وبين قوة أمنية من ضباط مديرية أمن الشرقية كانت في طريقها للقبض على متهم بقضية أموال عامة، ويقطن بذات العقار محل سكن المحامية؛ وذلك للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكانت مأمورية من الرقابة الإدارية والأموال العامة، مدعومة بقوات من قسم شرطة مركز أبو كبير والأمن المركزي، توجهت للعقار القاطنة بها آية عبد الرحمن المحامية؛ للقبض على أحد أقاربها، وطالبت المحامية من قوة الأمن الاطلاع على إذن النيابة العامة الخاص بأمر القبض، وتطور الأمر إلى مشادة بين الطرفين نتج عنه إصابة المحامية إصابة بالغة.