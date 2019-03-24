أخبار مصر | "الأرصاد" تحذر من كارثة محققة: تدمير الأرض بالكامل في هذه الحالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأرصاد" تحذر من كارثة محققة: تدمير الأرض بالكامل في هذه الحالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنه إذا استمر الإنسان في الاستخدام المفرط للبترول ومشتقاته والفحم ومشتقاته سيؤدي إلى الاحتباس الحراري.
رئيس الأرصاد الجوية يحذر من كارثة محققة: تدمير الأرض بالكامل في هذه الحالة
وأضاف في تصريحات صحفية، للحديث عن "اليوم العالمي للأرصاد الجوية"، أن درجات الحرارة ستستمر في الارتفاع إلى أن تصل إلى درجات مخيفة ستسبب كوارث محققة.
رئيس الأرصاد الجوية يحذر من كارثة محققة: تدمير الأرض بالكامل في هذه الحالة
وأوضح أن درجة حرارة الأرض إذا ارتفعت درجتين فقط فستدمر الأرض بالكامل، مشيرًا إلى أن ذلك ما حذر منه الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر المناخ الذي حضره في ديسمبر 2018 بباريس، ولفت نظر العالم إلى أنه إن لم ننتهِ من الاستخدام البترول ومشتقاته والفحم ومشتقاته ونلجأ للطاقة المتجددة سيكون هناك فناء للأرض.
رئيس الأرصاد الجوية يحذر من كارثة محققة: تدمير الأرض بالكامل في هذه الحالة
ويحتفل العالم يوم 23 مارس من كل عام باليوم العالمي للأرصاد الجوية، ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار "الشمس والأرض والطقس".
رئيس الأرصاد الجوية يحذر من كارثة محققة: تدمير الأرض بالكامل في هذه الحالة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة، دافئ على شمال الصعيد حار بالنسبة لهذا الوقت من السنة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.
رئيس الأرصاد الجوية يحذر من كارثة محققة: تدمير الأرض بالكامل في هذه الحالة
كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على البحر المتوسط والأحمر وخليج السويس؛ مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
رئيس الأرصاد الجوية يحذر من كارثة محققة: تدمير الأرض بالكامل في هذه الحالة
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن الجمهورية:
الصغرى العظمى
القاهرة 16 22
شبين الكوم 15 22
طنطا 15 22
دمنهور 14 21
الإسكندرية 15 20
بلطيم 15 21
مطروح 15 19
السلوم 12 19
سيوة 15 23
بورسعيد 16 20
دمياط 15 20
الزقازيق 14 23
الإسماعيلية 15 24
السويس 14 22
العريش 11 22
رفح 10 21
رأس سدر 15 22
نخل 09 22
نويبع 19 23
طابا 18 21
كاترين 07 15
الطور 16 23
شرم الشيخ 20 27
الغردقة 16 26
مرسى علم 16 25
الفيوم 15 22
بني سويف 14 23
المنيا 13 24
أسيوط 14 24
سوهاج 14 25
قنا 15 26
الأقصر 16 28
أسوان 17 29
أبوسمبل 20 28
الوادي الجديد 18 27
شلاتين 21 32
أبو رماد 22 34
رأس حدربة 22 32
حلايب 23 29