شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارات لرئيس الوزراء منها تعديل أحكام الخدمة المدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية عددا من القرارات للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، تضمنت تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وتضمنت القرارات أيضا إضفاء صفة النفع العام على بعض الجمعيات والمؤسسات وتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

ونشرت الجريدة أيضا قرار رئيس الوزراء بقبول إستقالة رئيس الوزراء الدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل.

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