"التناسليات الحيوانية" ينتهي من تنفيذ 6 قوافل بيطرية مجانية بقرى الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد :

انتهى معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، من تنفيذ أعمال 6 قوافل بيطرية علاجية مجانية بقرى محافظة الجيزة، تحت رعاية الدكتور عز الدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور إبراهيم جاد مدير المعهد، إن القافلة استمرت فعالياتها لمدة أسبوع كامل بداية من السبت وحتى أمس الخميس، وذلك في إطار تنفيذ سياسات وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي وتطبيقا لاستراتيجيات مركز البحوث الزراعية بالعمل التشاركي مع كافة جهات الدولة.

وأشار جاد إلى أن فعاليات الحملة شملت قري نزلة السمان وكفر حميد وأوسيم وناهيا والإخصاص ومنشيه البكاري، لافتا إلى أنه جرى نقل التقنيات الحديثة في مجال التناسليات الحيوانية باستخدام أحدث الأجهزة التشخيصية والعلاجية والعمليات الجراحية وكافة فروع الطب البيطري التي يحتاجها المربي الصغير.

وأوضح مدير المعهد أنه تم تدريب الأطباء البيطريين بالوحدات البيطرية، ونقل نتائج البحوث والتقنيات الحديثة لهم في هذا المجال.