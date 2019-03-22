تقرير دولي: السياحة بمصر شهدت طفرة هائلة في 2018

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن المجلس السياحة والسفر العالمي WTTC، أن السياحة في مصر شهدت طفرة وانتعاشه هائلة في عام 2018 حيث تعد الأسرع نموا بشمال أفريقيا.

ونقل المجلس في تقريره حول السياحة في عدد من الدول المختلفة، تصريحات جلوريا جيڤارة رئيسة المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC، التي أعربت خلالها عن سعادة المجلس بالانتعاش القوي الذى شهده قطاع السياحة في مصر، مؤكدة على أهمية هذا القطاع في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

واستعرض المجلس في تقريره نتائح البحث الجديد الذى أجراه لعام ٢٠١٨ وقارن خلاله بين قطاع السفر والسياحة فى 185 دولة، مشيدا بالدور الذي تقوم به الوزارة لجعل قطاع السياحة من القطاعات ذات الأولوية، واستراتيجيتها لزيادة وعي المواطنين بأهمية القطاع.

وأوضح أن جهود الدولة المصرية لتحسين الأوضاع الأمنية قد ساعد في زيادة السياحة بمعدل ١٦.٥% وهو الأفضل منذ عام ٢٠١٠ مضيفا أن الجهود المبذولة فى القطاع الأمنى ساعدت على إعادة جذب السائحين وشركات السياحة الكبرى إلى الوجهات المصرية السياحية المشهورة مثل شرم الشيخ.

وأشار البحث إلى أن قطاع السياحة في مصر مسئول عن توفير 2.5 مليون فرصة عمل، أى ما يعادل 9.5٪ من إجمالى عدد الوظائف فى مصر.

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كما أوضح البحث أن السياحة ساهمت بنسبة 11.9 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمصر في العام الماضى، ومن المتوقع أن تزيد مساهمة القطاع فى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019.

وأبرز التقرير الذي نشره WTTC بعض تصريحات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة في نوفمبر الماضي خلال الجلسة النقاشية التي نظمها المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC على هامش انعقاد بورصة لندن الدولية للسياحة WTM، والتى أكدت خلالها على أهمية قطاع السياحة في خلق وتوفير فرص العمل لافتة إلى مضاعف التشغيل بالقطاع حيث ان كل فرصة عمل مباشرة يوفرها القطاع يقابلها ثلاث فرص عمل غير مباشرة.

وأشارت إلى أن هدفها أن يعمل فرد من كل بيت مصرى في مجال السياحة، لافتة إلى إطلاق الوزارة لبرنامج الاصلاح الهيكلى لتعزيز امكانيات هذا القطاع ووضع مصر فى مكانة تنافسية مواكبة للمتغيرات العالمية.

ونوه التقرير بتصريحات الوزيرة عن المشروعات والاستثمارات الجديدة للحكومة فيما يتعلق بالتراث الثقافى، بالاضافة الى المتحف المصرى الكبير المقرر افتتاحه ٢٠٢٠ والذى سيكون المتحف الوحيد الذى يضم فى خلفيته أهرامات الجيزة العظيمة وسوف يعرض لأول مرة المجموعة الكاملة للملك توت غنخ آمون.

يذكر أن المجلس الدولى للسفر والسياحة WTTC يمثل القطاع الخاص العالمى للسياحة والسفر، ويقوم المجلس بإجراء هذا البحث منذ أكثر من 25 عاما.