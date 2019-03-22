​يوفران 10 آلاف فرصة.. وزير القوى العاملة يفتتح ملتقيين للتوظيف غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، غدًا السبت، ملتقيين للتوظيف يوفران أكثر من 10 آلاف فرصة عمل للذكور والإناث، فضلا عن ذوي الاحتياجات الخاصة، من حملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة ودونها في جميع التخصصات، والقطاعات الوظيفية المختلفة، برواتب حدها الأدنى 1200 جنيه، والأقصى 3000 جنيه، وتزيد وفقا للمهن والتخصصات والخبرات المطلوبة في الوظائف المخالفة.

وقال وزير القوى العاملة - في بيان اليوم الجمعة- إن الملتقيين يقامان في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة من أجل (حياة كريمة)، ويقام الأول تحت عنوان ملتقى التوظيف السنوي للمعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة، بمشاركة 23 شركة من كبرى شركات الإدارة الفندقية والسياحية ونظم المعلومات والحاسب الآلي، والثاني ملتقى توظيف الشباب، وينظمه حزب (حماة الوطن) بنادي بهتيم الرياضي بشرق شبرا الخيمة بالقليوبية، بمشاركة 49 شركة.

وأكد أن ملتقيات التوظيف تنقل الشباب إلى حياةٍ كريمة لائقة، وذلك بالبدء الحقيقي في العمل، كي تتكون عنده الخبرة المطلوبة، والتي لن تتأتى إلا بالاحتكاك بسوق العمل، وتجعله مؤهلا للوصول إلى ما يطمح إليه، بما يتناسب مع قدراته وإمكاناته وخبراته التي اكتسبها باقتحام سوق العمل، للانطلاق نحو حياة كريمة لائقة.

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