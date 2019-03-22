​"التضامن" تنظم حفل عيد الأم بمؤسسة الفتيات بمصر القديمة.. غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ: تشهد غادة والي وزير التضامن الاجتماعى غدا السبت فعاليات الاحتفالية الكبرى التي تنظمها المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع لابناء مؤسسات الرعاية التابعة لها من المعاقين ذهنيا وذلك فى إطار الاحتفالات بعيد الأم.

يتضمن برنامج الحفل الذي سيقام بمقر مؤسسة التثقيف الفكرى للفتيات بمصر القديمة ويشهده عدد من نواب البرلمان والمهتمين تقديم الاستعراضات الغنائية والفنية من أداء 60 فتاة من أبناء مؤسسات الرعاية للابناء المعاقين ذهنيا من فتيات مؤسسة التثقيف الفكرى للفتيات بحلوان وفتيات مؤسسة التثقيف الفكرى بمصر القديمة وأطفال الحضانة الدامجة بمجمع خدمات الاعاقة الشامل بعين شمس كما ستشارك الفنانة مونيا الأبناء بتقديم أغنية "ست الحبايب".

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع تعمل على تقديم الرعاية للفئات الخاصة والمعاقين ذهنيا من خلال رعاية وتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة عبر برامج متخصصة ومتطورة تمكنهم من الدمج فى المجتمع . ويتبع المؤسسة 8 مؤسسات لرعاية الابناء المعاقين ذهنيا تقوم على خدمة 762 ابنا بالاضافة الى توفير 5000 جلسة سنويا بمركز علاج الشلل الدماغى و30 الف جلسة سنويا بمركز العلاج الطبيعى.

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