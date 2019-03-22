أحرزوا 81 ميدالية.. الفوج الأول من أبطال الأولمبياد الخاص يعود للقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

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عاد الفوج الأول من أبطال مصر في الأولمبياد الخاص، اليوم (الجمعة)، إلى أرض الوطن بعد تتويجهم بـ81 ميدالية فى الألعاب العالمية بابو ظبي، وسط فرحة وزغاريد من الأهالي.

ومن المنتظر أن يصل الفوج الثاني والأخير إلى مصر في وقت لاحق من مساء اليوم الجمعة.

وكان أبطال مصر قد أنهوا منافسات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص بابو ظبى برصيد 81 ميدالية: "32 ذهبية و25 فضية و24 برونزية "، بمشاركة 69 لاعبا ولاعبة فقط.