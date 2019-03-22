3 سيارات إطفاء تخمد حريقا بشقة أعلى سطح عقار في إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الجمعة، حريق اندلع في شقة أعلى سطح عقار بمنطقة إمبابة دون إصابات.

تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار بشارع أرض الجمعية بدائرة قسم شرطة إمبابة.

دفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء، وتم محاصرة ألسنة النيران وإخماد الحريق قبل امتداده إلى باقي الوحدات السكنية بالعقار.

وتم تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق، وتحرير محضر بالواقعة، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.