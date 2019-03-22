من مدينة النجوم لأكتوبر.. كواليس 24 ساعة "بحث" انتهت بتحرير "طفل كرداسة" المختطف



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

في أقل من 24 ساعة، نجح ضباد الإدارة العامة لمباحث الجيزة في تحرير طفل اختطفه 3 أشخاص بتحريض من رابع على خلاف مالي مع والده بمنطقة كرداسة.

البداية بلاغ تلقاه اللواء محمد عبد التواب نائب مدير مباحث الجيزة في الثامنة صباحا من مقاول يدعى ناصر سيد باختطاف طفله "محمود" الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، بمدينة النجوم بمنطقة المعتمدية.

شكل العميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر، فريق بحث ترأسه العقيد علاء فتحي مفتش مباحث شمال أكتوبر والمقدم محمد أبو زيد وكيل الفرقة وبمشاركة ضباط مباحث كرداسة.

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الخطة الأمنية تركزت على فحص علاقات والد الطفل المختطف، والوقوف على وجود خلافات بينه وبين آخرين ترقى لارتكاب الواقعة، وتوصلت جهود البحث والتحري إلى أنه على خلاف مالي مع أحد الأشخاص يدعى "فتحي.أ" سبق أن عملا سويا في مجال المقاولات، وأنه المحرض الرئيسي للحادث.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، استهدفت مأمورية شقة في مدينة السادس من أكتوبر، وتم ترير الطفل المختطف دون تعرضه لمكروه، وأمكن ضبط منفذي الحادث الثلاثة الذين أقروا بارتكاب الواقعة وأن المتهم الرئيسي حرضهم على ذلك للحصول على مبلغ مالي من والد الطفل.

ووجه والد الطفل الشكر إلى ضباط المباحث بمديرية أمن الجيزة، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.