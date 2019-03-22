انت الان تتابع اعتماد معمل «سمارت لاب» لتشخيص أمراض النباتات دوليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن حصول معمل "سمارت لاب لتشخيص الأمراض النباتية"، التابع لمعهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية، على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك"، وفقا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17025 :2017. وقال الدكتور أحمد شلبي مدير معمل "سمارت لاب لتشخيص الأمراض النباتية"، إن ذلك يأتي بعد الزيارات التي قام بها فريق التقييم للمعمل، ويسري التنفيذ اعتبارا من اليوم التالي لموافقة اللجنة المستقلة للاعتماد.

ولفت إلى أن تلك الخطوة تضمن دقة الاختبارات ومطابقتها للمعايير الدولية، فضلا عن إصدار شهادات الخلو من الأمراض الفيروسية للأمراض التي تصيب البطاطس والطماطم والموالح والفراولة، معتمدة دوليا؛ ما يسهم في تنمية القدرات التصديرية للمنتجين المصريين. وتوجه شلبي بالشكر إلى الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة

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