انت الان تتابع الخارجية لترامب: «الجولان» أرض سورية محتلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعربت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، عن رفضها تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالدعوة للاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان واعتبرتها مخالفة للقرارات الدولية. وقالت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة: "تؤكد جمهورية مصر العربية على موقفها الثابت باعتبار الجولان السوري أرضا عربية محتلة وفقا لمقررات الشرعية الدولية. وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981 بشأن بطلان القرار، الذي اتخذته إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائيّـة وإدارتها على الجولان السوري المحتل، وعلى اعتباره لاغيا وليست له أية شرعية دولية".

كان ترامب قد غرد، أمس، عبر حسابه على موقع "تويتر"، أنه "بعد 52 عاما حان الوقت لتعترف الولايات المتحدة اعترافا كاملا بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، التي تتميز بأهمية استراتيجية وأمنية حيوية بالنسبة لدولة إسرائيل واستقرار المنطقة". وتحتل إسرائيل هضبة الجولان منذ الخامس من يونيو 1967، وترفض الانسحاب