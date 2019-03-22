مظاهرات بالعراق لمحاسبة المتسببين في «غرق العبارة»

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نظم عدد من أهالي محافظة نينوى بالعراق، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية بمدينة الموصل للمطالبة بمحاسبة المقصرين في حادث غرق عبارة في وسط نهر دجلة، والذي أسفر عن مصرع نحو 100 شخص. وذكرت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية أن العشرات من أهالي المحافظة نظموا، صباح اليوم، وقفة احتجاجية في مدينة الجزيرة السياحية في مدينة الموصل، تعبيرًا عن غضبهم، ولمحاسبة المقصرين في حادث غرق العبارة. وأضافت أن المحتجين وجهوا انتقادات لاذعة للمسؤولين، وطالبوا بمحاسبة كل من تسبب في هذه الكارثة التي ذهب ضحيتها العشرات من المواطنين.
في سياق متصل، حمل النائب في البرلمان العراقي أحمد عبد الله الجبوري، الإدارة المحلية في محافظة نينوى المسؤولية عن غرق العبارة. وقال الجبوري، في تصريحات صحفية، إن الإدارة المحلية في محافظة نينوي العراقية لا تهتم إطلاقا بشروط السلامة والأمان بالمحافظة، لكنها تهتم فقط بجمع الأموال بكل الوسائل، مشيرا إلى
في سياق متصل، حمل النائب في البرلمان العراقي أحمد عبد الله الجبوري، الإدارة المحلية في محافظة نينوى المسؤولية عن غرق العبارة.
وقال الجبوري، في تصريحات صحفية، إن الإدارة المحلية في محافظة نينوي العراقية لا تهتم إطلاقا بشروط السلامة والأمان بالمحافظة، لكنها تهتم فقط بجمع الأموال بكل الوسائل، مشيرا إلى أن العبارة التي غرقت في نهر دجلة صناعة محلية.
ولفت النائب العراقي إلى أن معظم ضحايا غرق العبارة من الأطفال، موضحا أن عناصر الدفاع المدني قاموا بإنقاذ قرابة 61 امرأة وطفلا وشابا.
وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، قد أعلن مساء أمس الخميس، الحداد الوطني لثلاثة أيام على أرواح الضحايا. (تفاصيل)
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