شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقة رسمية للأفلام القصيرة لإبراز معالم القاهرة خلال «الأمم الأفريقية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، فتح باب الاشتراك في مسابقة للأفلام القصيرة، تنظمها المحافظة لإظهار الجوانب الإيجابية والصور الحضارية للعاصمة، بحيث يتم عرضها عبر شاشات يتم نشرها في الميادين الرئيسية والحدائق ومراكز الشباب أثناء بطولة كأس الأمم الأفريقية.

45 ألف جنيه هو إجمالي قيمة جوائز المسابقة، منها 20 ألف جنيه للفائز الأول و15ألف جنيه للثاني و10 آلاف للثالث، إضافة لعشر شهادات تقدير للفائزين بالمراكز العشرة التالية على المراكز الثلاث الأولى، بحسب المحافظ.

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ومن المقرر أن يتولى تقييم الأعمال المُقدمة لجنة تحكيم من أساتذة كلية الفنون التطبيقية وأكاديمية الفنون التابعة للمعهد العالي للفنون الشعبية.

وقال اللواء محمد حنفي، سكرتير عام محافظة القاهرة، إن الأفلام لابد أن تعرض فكرة مبتكرة عن الأماكن التراثية والتاريخية والمعاصرة للعاصمة وأهم المشاريع والإنجازات الحديثة بها، وأن يقدم الفيلم بتقنية عالية الجودة HD، مع مراعاة درجة نقاء الصوت وتكون كافة المشاهد المصورة أصلية وغير منقولة أو منشورة على شبكة الانترنت ولم تستخدم من قبل لأسباب دعائية أو ترويجية، وأن تكون عرض أول ولم تشارك في أي مسابقات أو مهرجانات من قبل.

وأضاف سكرتير عام محافظة القاهرة أن حقوق الملكية الفكرية تؤول كاملة لمحافظة القاهرة منذ تقديم العمل ولها كامل الحق في استخدامه وعرضه وكذلك استخدام أجزاء من الفيلم في أعمال دعائية.

وأشار إلى أن المواد الفيلمية الفائزة ستحظى بالعرض في الميادين الرئيسية والأماكن ذات الطابع التراثي والسياحي أو التاريخي، لافتا الراغبين في المشاركة في المسابقة يمكنهم تقديم أعمالهم لإدارة الحفاظ على التراث بديوان عام المحافظة في موعد أقصاه 15 مايو 2019، كما يمكنهم الإطلاع على شروط المسابقة على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg.