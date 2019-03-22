شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون العاملون في إيطاليا منذ 1981 يستفيدون من «تقاعد الشنتو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستفيد العمال المصريون الذين يعملون في إيطاليا من النظام الجديد للتقاعد هناك، والذي يطلق عليه اسم «الشنتو».

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث باسم وزارة القوي العاملة، إنه بالاستفسار عن هذا النظام من مستشار مكتب التمثيل العمالي بقنصلية مصر بميلانو، عزت عمران، أوضح أنه سن التقاعد في إيطاليا وصل حاليًا إلى 66،7 عامًا للرجال، و65 عامًا للنساء.

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وأشار «عمران» إلى أنه منذ تولي الحكومة الحالية وهي تحاول زيادة سن التقاعد، لكنها تراجعت وطرحت ما يسمى بنظام «الشنتو»، وهو يعني نظام المائة.

وفي تقرير لوزير القوي العاملة، محمد سعفان، أوضح المستشار العمالي أن المقصود بهذا النظام أن العامل الذي يصل إلى سن 62 عامًا وتبلغ سنوات خدمته الوظيفية 38 عامًا، حيث يكون مجموع عمر العامل وسنوات خدمته 100.

وقد تم تطبيق هذا النظام بالفعل، حيث تقدم أكثر من 25 ألف عامل تنطبق عليهم الشروط بطلبات تقاعد طبقا لهذا النظام، ومن المعروف أن الشاب الإيطالي يلتحق بالعمل، خاصة في القطاع الخاص في سن مبكر، لذلك يمكن أن تصل سنوات خدمته لـ 38 عامًا عند بلوغه الـ 62 عامًا.

وهنا يطبق هذا النظام التقاعدي على العمال المصريين الذين يعملون في إيطاليا منذ1981 بشرط خضوعهم للتأمينات خلال سنوات عملهم.