شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. نساء نيوزيلندا ينشرن صورهن بالحجاب تضامنا مع المسلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عبرت نساء نيوزيلندا ، اليوم الجمعة، عن تضامنهم مع المسلمين بعد المذبحة التى وقعت فى مدينة كرايست تشيرش الأسبوع الماضى ، عندما فتح مسلح النار على المصلين فى مسجدين أثناء صلاة الجمعة، مما أسفر عن استشهاد 50 شخص وإصابة 42 أخرين.



ضابطة شرطة نيوزيلندية ترتدى الحجاب

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ونشر عدد كبير من النيوزيلنديات صورهن بالحجاب على مواقع التواصل الاجتماعى بهاشتاج HeadScarfforHarmony وأيضا هاشتاج Scarfin solidarity، وقالت إحدى السيدات : إنها أراد التعبير عن تضامنها مع أصدقائها المسلمين بارتداء الحجاب ، فيما أكدت جولى هيلز: "أقف مع مجتمعنا من المسلمين اليوم وضد الكراهية والعنف من أى نوع".

وكانت رئيسة الوزراء النيوزيلندية ، ارتدت الحجاب اليوم اثناء حضورها صلاة الجمعة ، فى مدينة كرايست تشيرش تعبيرا عن تضامنها مع الضحايا المسلمين، وأكدت وقوف نيوزيلندا معهم.