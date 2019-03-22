شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مميش: 4.3 مليار دولار عائدات قناة السويس من يوليو 2018 لمارس 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، إن مشروع قناة السويس الجديدة لعب دورًا هامًا فى رفع تصنيف المنطقة الاقتصادية للقناة والتكامل معه بفتح آفاق أرحب للاستفادة من حجم البضائع الضخم المار سنوياً عبر القناة والذى يتجاوز المليار طن بضائع لاسيما أن قناة السويس تستوعب 10% من إجمالى حجم التجارة العالمية و24% من حجم تجارة الحاويات العالمية و100% من إجمالى تجارة الحاويات بين آسيا وأوروبا.

وشدد الفريق مميش، خلال استقباله وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر رئيس اللجنة، بحضور عدد من قيادات هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحرى التابع للهيئة بالإسماعيلية، على أن أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة تشهد زيادة كبيرة حيث تشير إحصائيات الملاحة إلى ارتفاع أعداد السفن العابرة خلال العام المالى الحالى 2018/2019 فى الفترة من يوليو إلى مارس لتصل إلى 13833 سفينة مقابل 13228سفينة خلال نفس الفترة من العام المالى السابق 2017/2018 بفارق 605 سفن بنسبة زيادة بلغت 4.6%، وزادت الحمولات العابرة للقناة خلال نفس الفترة مقارنة بالعام المالى الحالى من يوليو الماضى وحتى شهر مارس لتصل إلى 873 مليون طن مقابل 804 ملايين طن بزيادة قدرها 69 مليون طن بنسبة زيادة 8.6%.

وأضاف رئيس الهيئة أن زيادة أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة انعكست إيجاباً على زيادة عائدات القناة، حيث بلغت عائدات القناة مقومة بالدولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس فى العام المالى الحالى 2018/2019إجمالي4.3 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق 2017/2018 بزيادة قدرها 152 مليون دولار بنسبة زيادة 3.7%، كما بلغت عائدات القناة مقومة بالجنيه المصرى خلال فترة المقارنة بالعام المالى الحالى (يوليو- مارس) 76.14 مليار جنيه مقابل 73 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق 2017/2018 بزيادة 3 مليارات جنيه بنسبة زيادة 4.2%.

وأوضح الفريق مميش، أن توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى تقضى بأن تفتح المنطقة الاقتصادية لمنطقة القناة أبوابها أمام المستثمرين ورؤوس الأموال من كافة دول العالم وتكفل لهم الحماية اللازمة فى ظل اكتمال عناصر النجاح لهذا المشروع الضخم الذى يكتسب من عبقرية الموقع ميزة ترويجية فريدة يدعمها إرادة سياسية واعية، وتعاون حكومى على مستوى المؤسسات لتذليل العقبات و قوانين وتشريعات تراعى طبيعة الاستثمار فى المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

وشدد مميش على أن معدلات تنفيذ البنية التحتية اللازمة لمشروعات منطقة القناة تسير وفق الجدول الزمنى المقترح لتحويل المنطقة إلى مركز لوجيستى وصناعى عالمى يعتمد على استحداث مفاهيم التوزيع وإعادة التوزيع اللوجيستى وعمل قيمة مضافة على البضائع المنقولة بين الشرق والغرب عبر القناة.

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وأكد أن العمل بالمنطقة الاقتصادية للقناة يسابق الزمن لجذب استثمارات جديدة من خلال جهود تسويقية مكثفة تتضمن استضافة وفود من كبرى الشركات العاملة فى مجال النقل واللوجيستيات لرؤية حجم الإنجاز على أرض الواقع علاوة على عمل جولات ترويجية خارجية للتعريف بالفرص والحوافز الاستثمارية المتاحة، وهو ما يتم بالتوازى بالعمل على كسب ثقة المستثمرين بحل المشكلات العالقة وعقد تسويات أثمرت عن حل 28 مشكلة عالقة وذلك بالتعاون مع لجنة فض المنازعات.

واستعرض رئيس الهيئة، الخريطة الاستثمارية لمشروع التنمية، موضحاُ أهم الصناعات المقترحة بالمنطقة الشمالية ببورسعيد والمنطقة الجنوبية بالعين السخنة والتى تم تحديدها بعناية شديدة وفقاً لمخطط متكامل يلاءم طبيعة كل منطقة والخدمات والتسهيلات اللازمة للاستثمار.

وكان الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الجمعة، استقبل وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر رئيس اللجنة، بحضورعدد من قيادات هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحرى التابع للهيئة بالإسماعيلية.