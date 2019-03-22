"فشلوا في فتح الخزنة" فسقطوا بأيدي الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال المباحث بقسم شرطة مصر الجديدة، القبض على سائق وعاطلين اقتحموا شقة صاحبة مكتب قطع غيار سيارات وحاولوا سرقتها.

ورد بلاغ لقسم مصر الجديدة، من "إيفون ن"، 52 سنة، مالكة مكتب لبيع قطع غيار السيارات، باكتشافها كسر باب شقتها، وبالانتقال والفحص تبين وجود آثار لمحاولة فتح خزينة حديدية موضوعة بغرفة النوم وعدم وجود مسروقات.

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كشفت تحريات البحث الجنائي، أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من" أسامة.س"، 30 سنة، سائق ، "كيرلس.ع"، 21 سنة، عاطل، "بافلي.ن"، 21 سنة، عاطل.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمان الثاني والثالث، وقرر أنه كان يعمل لدى المُبلغة منذ عام فخطط لسرقتها بالاستعانة مع المتهمان الهاربين، وعقب دخولهم الشقة ومحاولتهم فتح الخزينة ولضيق الوقت، وعلمه باقتراب موعد عودة نجلي المبلغة من المدرسة لم يتمكنوا من السرقة وقاموا بالهرب.

كُلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة للتحقيق.