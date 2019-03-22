الأزهر عن قرار ترامب: الجولان أرض سورية محتلة ولا شرعية للاحتلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أدان الأزهر الشريف تصريح الإدارة الأمريكية، مساء أمس الخميس، بشأن دعم السيادة الإسرائيلية المزعومة على هضبة الجولان السورية المحتلة.

وأكد الأزهر الشريف في بيان اليوم أن ذلك التصريح يشكل سابقة لم يشهدها العالم من قبل، في تشريع سلطة الغصب والاحتلال، فضلا عن تجاهله لمشاعر العرب والمسلمين، وكافة قرارات الشرعية الدولية، التي أكدت مرارا أن الجولان أرض سورية محتلة.

كما أكد الأزهر أن جميع الإجراءات الاسرائيلية بحق الجولان باطلة وغير شرعية.