"مصر للطيران" للشحن الجوي تُسير خطًا جديدًا إلى بومباي بالهند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

أعلن الطيار باسم جوهر رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي، تسيير أول رحلة بضائع من القاهرة إلى بومباي في الهند عن طريق الكويت، وهذه تعتبر رابع رحلة من الخطوط المنتظمة الجديدة التي تم تشغيلها مؤخرًا.

وأضاف جوهر، أن يجرى تسيير رحلات جديدة إلى چوهانسبرج والرياض وبيروت، بطائرة الشحن الجديدة التي انضمت موخرًا لأسطول مصر للشحن الجوي من طراز الإيرباص A330-200 سعة 59 طن.

وقال جوهر إن خطة الشركة تهتم بتوسعة شبكة خطوطها الجوية سواء لخدمة حركة الركاب أو البضائع بما يتواكب مع خطه تطوير أسطول الشحن، وتوسعة شبكة نقل البضائع تزامنا مع خطة تحديث طائرات الركاب.