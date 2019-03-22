بالصور والفيديو- دفن الشهداء المصريين بهجوم نيوزيلندا

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
شارك سفير مصر بنيوزيلاندا السفير طارق الوسيمى، في مراسم دفن الشهداء المصريين من ضحايا حادث المسجدين وكذا في صلاة الجمعة التي سبقت ذلك، وبحضور رئيسة الوزراء النيوزيلندية وعدد من المسئولين النيوزيلنديين وكبار المسئولين من مصر والدول العربية والإسلامية.
وصرح السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأنه قد أقيمت اليوم الجمعة مراسم دفن الشهداء المصريين الأربعة، الذين استشهدوا جراء الاعتداء الإرهابي على مسجديّ مدينة كرايس تشيرش النيوزيلندية وهم أحمد جمال الدين عبد الغنى، أشرف المرسى راغب، منير سليمان، حسين محمد خليل مصطفى.
وكانت السفارة المصرية في نيوزيلندا قد أفادت بخروج المصابين المصريين الاثنين من المستشفى وتماثلهما للشفاء.
ونعت وزارة الخارجية شهداء مصر الأبرار، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.
القاهرة- الخليج 365:
شارك سفير مصر بنيوزيلاندا السفير طارق الوسيمى، في مراسم دفن الشهداء المصريين من ضحايا حادث المسجدين وكذا في صلاة الجمعة التي سبقت ذلك، وبحضور رئيسة الوزراء النيوزيلندية وعدد من المسئولين النيوزيلنديين وكبار المسئولين من مصر والدول العربية والإسلامية.
وصرح السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأنه قد أقيمت اليوم الجمعة مراسم دفن الشهداء المصريين الأربعة، الذين استشهدوا جراء الاعتداء الإرهابي على مسجديّ مدينة كرايس تشيرش النيوزيلندية وهم أحمد جمال الدين عبد الغنى، أشرف المرسى راغب، منير سليمان، حسين محمد خليل مصطفى.
وكانت السفارة المصرية في نيوزيلندا قد أفادت بخروج المصابين المصريين الاثنين من المستشفى وتماثلهما للشفاء.
ونعت وزارة الخارجية شهداء مصر الأبرار، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.
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