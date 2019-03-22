حدث في 8 ساعات| هبوط أسعار الذهب.. والحكومة تُوثق إنجازات السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- إسلام ضيف:

شهد اليوم الجمعة، العديد من الأحداث على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية، أبرزها هبوط أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة، ولقاء نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بأعضاء الجالية المصرية بنيوزيلندا، إضافة إلى افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسية باريس.

وينشر "الخليج 365" أبرز الأحداث في الـ 8 ساعات الماضية:

هبوط كبير في أسعار الذهب في مصر اليوم

هبطت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة، بنحو 9 جينهات للجرام الواحد، بعدما قفزت أسعاره أمس الخميس، وسجل عيار 21 اليوم الجمعة 631 جنيها للجرام مقابل 640 جنيهًا أمس الخميس، للتفاصيل اضغط هنا..

وزيرة الهجرة تلتقي الجالية المصرية بينهم الأئمة والأساقفة بنيوزيلندا

التقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأعضاء من الجالية المصرية بنيوزيلندا من بينهم أئمة مساجد وأساقفة، في أعقاب الهجوم المسلح على مسجدين ومقتل نحو 50 شخص من بينهم 5 مصريين، للتفاصيل اضغط..

بالصور- افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسية باريس

افتتح الدكتور خالد العناني وزير الاثار، ووزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستيير، الجمعة، معرض الملك توت عنخ آمون في محطته الثانية تحت عنوان "توت عنخ آمون.. كنوز الفرعون"، والمقام بالعاصمة الفرنسية باريس، للتفاصيل اضغط هنا..

وزير الآثار: إعلان 3 اكتشافات جديدة خلال أيام

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن فرنسا ما زالت مستمرة في دورها الداعم للآثار المصرية حيث يعمل بمصر نحو 40 بعثة أثرية فرنسية في مجال الحفائر والترميم.

ودعا العناني، الحاضرين بمعرض الملك توت عنخ آمون بباريس، زيارة مصر وحضور احتفالها بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط بعد حوالي 6 أسابيع من الآن، إضافة إلى ترقب الإعلان عن 3 اكتشافات أثرية جديدة خلال الأيام القادمة، للتفاصيل اضغط هنا

غلق 40 منشأة طبية بالجيزة

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا بغلق 40 منشأة طبية مخالفة في 6 مناطق بنطاق المحافظة؛ لإدارتها بدون ترخيص وعدم توافر متخصصين بهم، كما أصدر قرارًا بغلق جناحين للعمليات غير مؤهلين بمراكز للولادة في الهرم و6 أكتوبر، للتفاصيل اضغط هنا..

"الري": توقيع اتفاقية قرض البنك الأوروبي لتمويل مشروع "مصرف كيتشنر"

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لقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، تقريرًا بشأن إنجازات قطاع التخطيط على مدى الشهرين الماضيين.

وبحسب التقرير، جرى توقيع اتفاقية قرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروع "تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر" بمبلغ 69 مليون يورو، للتفاصيل اضغط هنا..

وفد أوروبي يتفقد منظومة المخلفات الصلبة بقنا وأسيوط

أجرى وفد من مفوضية الاتحاد الأوروبي، زيارة تفقدية لمشروعات برنامج إدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة بمحافظتي قنا وأسيوط، لمتابعة خطة عمل البرنامج وأهم ما تم انجازه، في ضوء عملية تقييم شاملة للمشروع وما تحقق على أرض الواقع بالمحافظات الأربع للبرنامج (اسيوط – قنا- كفر الشيخ- الغربية) من دعم للإجراءات العاجلة وعمليات إستلام المعدات وتشغيلها والبدء في أخذ خطوات فعلية لتنفيذ إنشاءات مشروعات المرحلة الثالثة، للتفاصيل اضغط هنا..

​"3 أبراج سكنية للأهالي".. وزير الإسكان يبحث تطورات مشروع "مثلث ماسبيرو"

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بحضور عدد من مسؤولى الوزارة والمحافظة، لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع تطوير "مثلث ماسبيرو"، للتفاصيل اضغط..

​تحت عنوان "مصر.. مسيرة الإنجازات".. الحكومة توثق مشروعات الرئيس في كتاب

أصدر مجلس الوزراء كتابا تحت عنوان (مصر: مسيرة الإنجازات)، يعرض موقف كافة المشروعات المًُنفذة من نهاية يونيو 2014، تاريخُ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، وحتى نهاية ديسمبر 2018، وكذا المشروعات المفتوحة، المستهدف إتمامها حتى 30 يونيو 2020، ومن المقرر أن يتم ترجمة الكتاب للغة الإنجليزية، ليرى العالم ما أنجزه المصريون، للتفاصيل اضغط هنا..

شيخ الأزهر: المرأة المسلمة في الشرق لا تتمتع بحقوقها

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إن عقد الزواج في الإسلام عقد ديني، وليس عقدا مدنيا أو اجتماعيا أو وضعيا خاصا، فالقرآن الكريم تضمن آيات تفصيلية توضح مهمة الأسرة، وهي مرتبطة بقضية "الخلافة عن الله"، فالكتب السماوية جميعها تتكلم عن الأسرة باعتبارها الضابط الوحيد لاستمرار البشر على الأرض، والخروج عن الأسرة في قضايا النسل أو غيرها يشكل كارثة بكل المقاييس؛ لأنه يعارض الهدف الإلهي من وجود الكون والبشر، للتفاصيل اضغط هنا..

​أنشطة مكثفة للتدريب المصري البريطاني المشترك "أحمس -1"

أعلنت القوات المسلحة عن استمرار فعاليات التدريب المصرى البريطاني ( أحمس -1) والذى تنفذه عناصر من القوات المسلحة المصرية والبريطانية بقاعدة محمد نجيب العسكرية بنجاح، للتفاصيل اضغط..

"الوحيدة بالشرق الأوسط".. تفاصيل نفوق "زيزي" أنثى الخرتيت في حديقة الحيوان​

أكد اللواء محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، نفوق أنثي الخرتيت "زيزي" أمس الخميس، بسبب الشيخوخة، للتفاصيل اضغط هنا..

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