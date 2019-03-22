"قرنها بـ7 ملايين جنيه".. تعرف على مصير "زيزي" أنثى خرتيت بعد نفوقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور رشاد رحيم، مدير عام حدائق الحيوان بالجيزة، إن جيفة أنثي الخرتيت، الملقبة بـ"زيزي"، والتي نفقت أمس الخميس، بسبب الشيخوخة، سيتم تحنيطها على 3 مراحل، الأولى هى نزع/سلخ الجلد عن العظم، استعدادًا لعمل هيكل للخرتيت في المتحف التابع للحديقة، باعتباره حيوانًا نادرًا ويصعب شراء غيره.

وأضاف رحيم -في تصريح لمصراوي- أن المرحلة الثانية تتمثل في الحفاظ على قرن الخرتيت النافق، مشيرًا إلى أن إدارة الحديقة أخفت القرن تخوفًا من سرقته، نظرًا لأن القرن يزن 12 كيلوجرامًا، فيما يترواح سعر الكيلو بين 20 إلى 30 ألف دولارًا، وبناءً عليه قد يصل سعر القرن إلى 7 ملايين جنيه مصرياً.

ولفت رحيم، إلى أن الحديقة كتبت تقريرًا لعرضه على الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل القرن بالتنسيق مع الشرطة.

وفيما يخص لحم أنثى الخرتيت -المرحلة الثالثة- أوضح مدير عام حدائق حيوان الجيزة، أن لحم "زيزي" لن يكون صالحًا لإطعامه للأسود أو الضباع بسبب كبر سن الحيوان، فضلًا عن تعاطيه الكثير من الأدوية خلال الشهور الماضية.

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يشار إلى أن أنثي الخرتيت "زيزي"، نفقت أمس الخميس، بسبب الشيخوخة، عن عمر يناهز الـ54 عامًا، بعد أن تم استيرادها من دولة التشيك عام 1965م.

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