"أمطار قد تمتد للقاهرة".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت (درجات الحرارة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على الوجه البحري والقاهرة، حار بالنسبة لهذا الوقت من العام على جنوب البلاد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

كما توقع خبراء الهيئة -في نص البيان الصادر اليوم-، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، على أن تكون كثيفة على بعض المناطق.

ومن المتوقع -أيضًا- أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط أمطار على مناطق من غرب وجنوب البلاد، قد تمتد إلى القاهرة وجنوب سيناء، تكون رعدية أحيانًا، الرياح أغلبها شمالية شرقية تنشط على جنوب سيناء.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى على كافة الأنحاء غدًا:

القاهرة 15 24

شبين الكوم 14 23

طنطا 14 22

دمنهور 13 21

الأسكندرية 13 20

بلطيم 14 21

مطروح 13 19

السلوم 11 19

سيوة 16 26

بورسعيد 16 20

دمياط 15 20

الزقازيق 14 23

الإسماعيلية 13 23

السويس 14 23

العريش 10 22

رفح 10 21

رأس سدر 17 24

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نخل 09 21

نويبع 17 25

طابا 12 22

كاترين 06 20

الطور 18 25

شرم الشيخ 19 27

الغردقة 19 28

مرسى علم 16 25

الفيوم 12 27

بني سويف 13 28

المنيا 12 29

أسيوط 13 31

سوهاج 14 32

قنا 13 32

الأقصر 16 34

أسوان 17 35

أبو سمبل 21 37

الوادي الجديد 19 35

شلاتين 20 29

أبو رماد 21 28

رأس حدربة 21 28

حلايب 22 27