أخبار مصر | ضبط سائق وعاطلين اقتحموا شقة صاحبة مكتب قطع غيار سيارات وحاولوا سرقتها بمصر الجديدة

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تمكن رجال المباحث بقسم شرطة مصر الجديدة، من القبض على سائق وعاطلين اقتحموا شقة صاحبة مكتب قطع غيار سيارات وحاولوا سرقتها، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم مصر الجديدة، بلاغا من "إيفون ن" ، 52 سنة، مالكة مكتب لبيع قطع غيار السيارات بإكتشافها كسر باب شقتها ، وعلى الفور إنتقلت مباحث القسم وتبين وجود آثار لمحاولة فتح خزينة حديدية موضوعة بغرفة النوم وعدم وجود مسروقات .

تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من" أسامة. س" ، 30 سنة، سائق ، و" كيرلس. ع" ،21 سنة، عاطل، و"بافلى .ن" ، 21 سنة، عاطل.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، بالإشتراك مع المتهمان الثانى والثالث، وقرر أنه كان يعمل لدى المُبلغة منذ عام فخطط لسرقتها بالإستعانة مع الهاربين، وعقب دخولهم الشقة ومحاولتهم فتح الخزينة ولضيق الوقت، وعلمه بإقتراب ميعاد عودة نجلى المبلغة من المدرسة لم يتمكنوا من السرقة وقاموا بالهرب، وتحرر المحضر اللازمة حول الواقعة.