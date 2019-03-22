أخبار مصر | "التضامن" تنظم حفل عيد الأم بمؤسسة التثقيف الفكري للفتيات بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن" تنظم حفل عيد الأم بمؤسسة التثقيف الفكري للفتيات بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، السبت المقبل، فعاليات الاحتفالية الكبرى التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي –المؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع- لأبناء مؤسسات الرعاية التابعة لها من المعاقين ذهنيا، وذلك في إطار الاحتفالات بعيد الأم.

ويتضمن برنامج الحفل التى سيقام بمقر مؤسسة التثقيف الفكرى للفتيات بمصر القديمة ويشهدها عدد من نواب البرلمان والمهتمين تقديم الاستعراضات الغنائية والفنية من أداء 60 فتاة من أبناء مؤسسات الرعاية للأبناء المعاقين ذهنيا من فتيات مؤسسة التثقيف الفكري للفتيات بحلوان وفتيات مؤسسة التثقيف الفكرى بمصر القديمة واطفال الحضانة الدامجة بمجمع خدمات الاعاقة الشامل بعين شمس كما ستشارك الفنانة مونيا الأبناء بتقديم أغنية ست الحبايب.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع تعمل على تقديم الرعاية للفئات الخاصة والمعاقين ذهنيا من خلال رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة عبر برامج متخصصة ومتطورة تمكنهم من الدمج فى المجتمع ويتبع المؤسسة 8 مؤسسات لرعاية الأبناء المعاقين ذهنيا تقوم على خدمة 762 ابنا، بالإضافة إلى توفير 5000 جلسة سنويا بمركز علاج الشلل الدماغى و30 ألف جلسة سنويا بمركز العلاج الطبيعى.