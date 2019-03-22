أخبار مصر | أمين عام حزب الحرية المصري يشيد بقرار السيسي سحب استشكال الحكومة على ضم العلاوات الـ5

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين عام حزب الحرية المصري يشيد بقرار السيسي سحب استشكال الحكومة على ضم العلاوات الـ5 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب أحمد مهنى، الأمين العام لحزب الحرية المصري، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قام بتوجيهه للحكومة بسحب استشكالها التي تقدمت به على الحكم القضائي الصادر لصالح أصحاب المعاشات وانتصاره لهم.

وأضاف مهنى، -في بيان صدر له اليوم- أن ما حدث يعد رسالة قوية إلى الطبقة الكادحة من المصريين، تشير إلى أن الرئيس يشعر بهم ويقف معهم وسيظل دائما معهم كمان وقف مع الوطن وانقذه من الخونة والمجرمين.

وتابع الأمين العام للحزب، أن مصر دولة قانون وتحترم الاحكام القضائية، وأن قرار الرئيس قطع الطريق على المتربصين الذين يتغنون بأي شئ غير حقيقي للنيل من وحكتنا وتماسكنا ويعرقل مسيرة البناء والتطور.