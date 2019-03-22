أخبار مصر | "التجمع": السيسي ينتصر لأصحاب المعاشات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التجمع": السيسي ينتصر لأصحاب المعاشات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجه حزب التجمع، بالتحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقراره الصادر للحكومة، بسحب الاستشكال الذي تقدمت به، على الحكم القضائي الصادر لصالح أصحاب المعاشات.

وأضاف أن هذا التوجيه من الرئيس إلى الحكومة، يعد رسالة قوية إلى كل المصريين وخاصة الملايين من أصحاب المعاشات.

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وتابع الحزب في بيان اليوم، أن الأحكام القضائية يجب أن تحترم في دولة القانون، وأن محاولات استغلال طعن الحكومة في بث الفرقة واليأس لن تنجح في النيل من وحدة وتماسك شعبنا.

ولفت إلى أن هذا الإنحياز من الرئيس لمحدودي الدخل والفقراء من أبناء الوطن، يؤكد المواقف الثابتة له، بدعم دولة القانون ومؤسساتها، وأن مصالح الوطن وأبنائه فوق أي اعتبار آخر.

وتوجه حزب التجمع بالتهنئة لقائد اتحاد المعاشات، النائب السابق البدري فرغلي، ولكل أعضاء اتحاد المعاشات.