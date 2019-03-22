أخبار مصر | النقابة العامة للصحافة والطباعة تصف قرار ترامب بالبلطجية الأمريكية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النقابة العامة للصحافة والطباعة تصف قرار ترامب بالبلطجية الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استنكرت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام في مصر، برئاسة مجدي البدوي، رئيس النقابة والأمين العام للاتحاد العربي للعاملين في الصحافة والطباعة والإعلام، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اعترف فيه بسيادة الكيان الصهيوني على الجولان السورية، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكا صارخا لكل المواثيق والأعراف والاتفاقيات الدولية.

وقالت النقابة العامة في بيان لها اليوم الجمعة، أن ما قاله الرئيس الأمريكي يخالف مواثيق أقرتها الأمم المتحدة ويمثل عودة إلى البلطجة الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط.

وأكد "البدوى" أن هذه التصريحات التى صدرت من ترامب تفقد أمريكا دورها كوسيط السلام فى الشرق الأوسط ويكشف اكاذيبها وانحيازها للإحتلال.

وطالب بضرورة تحرك الجامعة العربية بعقد اجتماع طارئ لرفض هذه التصريحات ومساندة سوريا فى حربها ضد الإرهاب واعلان عودتها للجامعة العربية فورا.

كما يدعو المجتمع الدولي بالقيام بدوره ورفض تلك الممارسات الأمريكية الداعمة للإحتلال الإسرائيلي ونشر الفوضى في العالم.