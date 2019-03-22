أخبار مصر | غلق 40 منشآة طبية غير مرخصة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غلق 40 منشآة طبية غير مرخصة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارًا بغلق 40 منشأة طبية مخالفة بــ6 مناطق بنطاق المحافظة لإدارتها بدون ترخيص وعدم توافر متخصصين فى البعض منهم بالاضافة إلى غلق جناحين للعمليات غير مؤهلين ملحقين بمراكز للولادة بالهرم و6 أكتوبر.

وقال المحافظ إن قرارات الغلق جاءت من خلال حملات التفتيش التى قامت بها مديرية الصحة على المنشآت الطبية بالمحافظة خلال الفترة الأخيرة والتى أسفرت عن غلق 8 مراكز صحية بمركز ومدينة أوسيم و16 منشأة طبية بمركز ومدينة البدرشين و9 منشآت بمركز ومدينة أبو النمرس و5 منشآت بمركز ومدينة منشأة القناطر ومنشأة واحدة بكلا من حى بولاق الدكرور ومركز ومدينة كرداسة وذلك لإدارتهم بدون ترخيص.

بالإضافة إلى غلق جناحين للعمليات ملحقين بأحد المراكز المتخصصة فى أمراض النساء والولادة غير مؤهلين بالهرم و6 أكتوبر.

ووجه "راشد"، مدير مديرية الصحة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة المستمرة للمراكز الصحية الكائنة بنطاقهم وغلق أى منشأة مخالفة للشروط الصحية مؤكدًا أن الحملات التفتيشية تهدف إلى تطبيق أعلى المعايير الصحية في كافة المنشآت الطبية وتقديم الخدمات بصورة جيدة للمواطنين.

وأشار إلى أنه تم قطع المرافق عن المنشآت المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

محافظ الجيزة يشارك في افتتاح معرض زهور الربيع فى دورتة 86 بحديقة الأورمان

شارك اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فى فعاليات أفتتاح الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة لمعرض زهور الربيع فى دورته الـ86 بمشاركة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

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أستمع المحافظ والوفود المشاركة إلى شرح وافٍ من المشاركين حول أجنحة المعرض والشركات المشاركة فيه مشيدا بما يحتويه المعرض من نباتات الزينة والزهور النادرة التي لا مثيل لها.

حيث يتضمن المعرض مشاركة 180 شركة من مجال النباتات والزهور ونباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية ويقع على مساحة 28 ألف متر مربع من المساحات المغطاة والمكشوفة لعرض زهور القطف ونباتات الزينة وشتلات الفاكهة والخضروات والنباتات العطرية.

ودعا المحافظ مواطنى الجيزة زيارة المعرض والاستفادة من المنتجات والزهور والشتلات المعروضة مؤكدًا ان المعرض يشهد سنويًا زيارة كبيرة من المواطنين نظرًا لجودة المنتجات المعروضة.

وأوضح وزير الزراعة أن المعرض ممتد لمدة 45 يوما بشكل متواصل حتى يستطيع كل مواطن أن يأتي للتمتع بهذه المناظر الجميلة مضيفًا أن الوزارة تسعى لتخطي حاجز المليون زائر إضافة إلى وجود جانب ثقافي وإرشادي للقدرة على تبادل الخبرات حتى تستطيع مصر توزيع وتصدير الزهور للخارج.

ويشارك فى المعرض عدد من الجهات التابعة لوزارة الزراعة والجهات الحكومية الأخرى فضلا عن المؤسسات والجمعيات الخيرية وشركات اللاندسكيب ونباتات الزينة والمناحل ومنتجات عسل النحل ومستلزمات الإنتاج الزراعى وأسماك وطيور الزينة وعروض خاصة لمنتجات أسوان والواحات البحرية والوادى الجديد.

يذكر أن حديقة الأورمان المقام بها معرض الزهور تحتوى على أكثر من 600 نوع من النباتات النادرة والأشجار المعمرة فضلا عن مركز لتدريب الأقسام المتخصصة فى كليات الزراعة على الأنواع النادرة من نباتات الزينة والزهور.