أخبار مصر | "دور الفن والسينما في تشكيل الوعي والوجدان".. ندوة ضمن فعاليات الملتقى العربي والإفريقي لذوي الإعاقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "دور الفن والسينما في تشكيل الوعي والوجدان".. ندوة ضمن فعاليات الملتقى العربي والإفريقي لذوي الإعاقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت وزارة الشباب والرياضة ندوة بعنوان "دور الفن والسينما في تشكيل الوعي والوجدان لذوي الإعاقة" ضمن فعاليات اليوم الثاني للملتقي العربي والافريقي لفنون ورياضات ذوي الاعاقة، والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع جامعة الدول العربية والاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، تحت شعار "هدف واحد.. حلم واحد" خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٧ مارس الجاري تحت الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار فعاليات القاهرة عاصمة الشباب العربي.

وأكدت الفنانه نشوي مصطفى، أن فنون ذوي الإعاقة فنون جديرة بدعمها، مشيرة إلى أن ذوي الاعاقة، يلعبون دورا متميزا في تطوير الحياة المدنية المجتمعية.

فيما شددت أماني درغام، علي ضرورة توفير الحقوق والمناخ المناسب لشريحة ذوي الاعاقة، وترجمة كل المفاهيم الكفيلة بمنحهم الحقوق الخاصة بهم.

يذكر أن الملتقي يتضمن ورش عمل وندوات عن ذوي الإعاقة، بالإضافة إلي إستعراض مواهب ذوي الإعاقة في المجالات الثقافية والفنية، كالتصوير الزيتي والضوئي والافلام القصيرة والرسم بالرمال، والغناء.