أخبار مصر | غدا السبت.. "سعفان" يفتتح ملتقيين للتوظيف يوفران 10 آلاف فرصة عمل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا السبت.. "سعفان" يفتتح ملتقيين للتوظيف يوفران 10 آلاف فرصة عمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، غدا السبت، ملتقيين للتوظيف يوفران أكثر من 10 ألاف فرصة عمل للذكور والإناث، فضلا عن ذوي الاحتياجات الخاصة لحملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة ودونها في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، برواتب حدها الأدنى 1200 جنيه والأقصى 3000 جنيه وتزيد وفقا للمهن والتخصصات والخبرات المطلوبة في الوظائف المخالفة.

وقال الوزير: إن الملتقيين يقاما فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة"، ويقام الأول تحت عنوان: ملتقي التوظيف السنوي للمعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة، بمشاركة 23 شركة من كبري شركات الإدارة الفندقية والسياحية ونظم المعلومات والحاسب الآلي، والثاني: ملتقي توظيف الشباب وينظمه حزب حماة الوطن بنادي بهتيم الرياضي بشرق شبرا الخيمة بالقليوبية، بمشاركة 49 شركة.

وأكد الوزير أن ملتقيات التوظيف تنقل الشباب إلى حياةٍ كريمة لائقة، وذلك بالبدء الحقيقى فى العمل، كى تتكون عنده الخبرة المطلوبة والتى لن تتأتى إلا بالاحتكاك المجتمعى، وتجعله مؤهلا للوصول إلى ما يطمح إليه، بما يتناسب مع قدراته وإمكاناته وخبراته التى اكتسبها باقتحام سوق العمل، للانطلاق نحو حياة كريمة لائقة.

وزير القوى العاملة يتابع مستحقات أسرة مصري توفي في حادث بإيطاليا

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أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو، ببحث مستحقات المواطن المصري "خالد.ع.ع"، الذي توفي في حادث انقلب سيارته، فضلا عن متابعة حالة زميلة المصاب الذي كان معه بالسيارة.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إنه بالتواصل مع المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، أشار إلي يتابع حاليا بتعليمات من السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو مستحقات أسرة المواطن المصري المتوفي "خالد.ع.ع"، الذي لقي حتفه في حادث طريق وقع في مدينة بولونيا الإيطالية، منوها إلي أنه من مواليد 17 سبتمبر 1989 محافظة الفيوم، وحاصل علي دبلوم صنايع، وكان يعمل في مجال التشييد والبناء، موضحا أن السيارة التي كان يقودها بنفسه انقلبت وكان معه زميل مصري وهو "مصاب" حاليا.

ويتواصل مكتب التمثيل العمالي مع هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية لبحث مستحقات أسرة المواطن المتوفي، كما يتابع حاله المواطن المصاب.