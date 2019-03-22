أخبار مصر | مفاجأة للمصريين العاملين بإيطاليا منذ 1981

قال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي بوزارة القوى العاملة، إنه بالاستفسار حول

النظام الجديد للتقاعد في إيطاليا الذي يطلق عليه اسم "الشنتو"،

من المستشار العمالي عزت عمران، بمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بقنصلية مصر بميلانو، أوضح أنه في إيطاليا كل يوم شأن جديد بخصوص سن التقاعد، والذي وصل في الآن إلى 66 عاما للرجال، و65 عاما للنساء.

وأشار إلى أنه منذ تولى الحكومة الحالية وهي تحاول زيادة سن التقاعد ولكنها تراجعت إلا أنها طرحت ما يسمي بنظام "الشنتو" وهو يعني نظام المائة.

وفي تقرير لوزير القوى العاملة محمد سعفان، يوضح المستشار العمالي أن المقصود بهذا النظام أن العامل الذي يصل إلي سن 62 عاما وتكون سنوات خدمته الوظيفية تصل إلي الـ 38 عاما، حيث يكون مجموع عمر العامل وسنوات خدمته 62 + 38= 100 طبعا مع الخضوع لمظلة التأمينات.

وقد تم تطبيق هذا النظام بالفعل، حيث تقدم أكثر من 25 ألف عامل تنطبق عليهم الشروط بطلبات تقاعد طبقا لهذا النظام، ومن المعروف أن الشاب الإيطالي يلتحق بالعمل وخاصة في القطاع الخاص في سن مبكره، ولذلك يمكن أن تصل سنوات خدمته لـ 38 عاما عند بلوغه الـ 62 عاما.

وهنا يطبق هذا النظام التقاعدي علي العمال المصريين الذين يعملون في إيطاليا منذ1981 بشرط خضوعهم للتأمينات خلال سنوات عملهم.

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عقوبة مخالفي تأشيرة الخروج والعودة بالسعودية.. المنع من دخول المملكة 3 سنوات

شددت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، علي أن أي وافد من العمالة التجارية يحصل علي تأشيرة خروج وعودة، ولا يعود للمملكة خلال الفترة المحددة لن يستطيع العودة للمملكة لمدة ثلاث سنوات.

تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، وأشار عثمان رمضان المستشار العمالي بالقنصلية، إلي أن مساعد مدير عام الجوازات شدد - أيضا- علي أن بطاقة مقيم هي عبارة عن بطاقة مدتها خمس سنوات لإثبات هوية الوافد ميدانيا وتتضمن: اسم الوافد، والمهنة، ورقمه، وتاريخ الميلاد، واحقيته بالعمل، وجنسيته، ورقم رخصة العمل أن وجد، والديانة، وصاحب العمل، ويتم تجديدها الكترونيا وبشكل سنوي، ويتم إيصال الهويات إلي مواقع الشركة عبر خدمة البريد.