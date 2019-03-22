أخبار مصر | الحكومة تقترح "فان" 7 راكب بديلا للـ"توك توك"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة تقترح "فان" 7 راكب بديلا للـ"توك توك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناقش اجتماع مجلس المحافظين، أمس، تراخيص الـ"توك توك" وترخيص السيارة "فان" 7 راكب، كبديل سريع وهام للـ"توك توك"، ودراسة توفير عمل بديل لسائقيه، من خلال المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية ”مشروعك” التابع لوزارة التنمية المحلية.

وتمت الإشارة إلى أنه جارٍ العمل على إعداد خطة مهمة من أجل وضع خريطة محددة لخطوط السير الرئيسية بالمحافظات وأعداد الأوتوبيسات ومبيني باص وميكروباص وتوك توك وميني فان ، ودراسة فتح تراخيص ميني فان 7 راكب كبديل لمركبات التوك توك.، وإعطاء مهلة 6 أشهر لسيارات الفان للترخيص.

وخرج الاجتماع بعدة توصيات أهمها:

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سرعة توفير أماكن وساحات لحجز مركبات الـ"توك توك" المخالفة التي يتم ضبطها بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

توفير أماكن إضافية للإدارة العامة للمرور في المحافظات لتخصيصها لتنفيذ إجراءات ترخيص التوك توك طبقًا للاشتراطات الموضوعة.

إصدار قرار بإيقاف كافة تصاريح السير الصادرة عن المحافظات لتسيير المركبات وأن الجهة الوحيدة المنوطة بترخيص الـ"توك توك" هي الإدارة العامة للمرور.