أخبار مصر | السيسي يزف بشرى لأصحاب المعاشات وموظفي الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي يزف بشرى لأصحاب المعاشات وموظفي الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، 3 قرارات، تاريخية.

الرئيس وجه الحكومة بتنفيذ القرارات الثلاثة، والتي كان من أبرزها، سحب الاستشكال المقدم من هيئة قضايا الدولة، على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019، بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات وهو القرار والحكم الذي أثار حالة كبيرة من الجدل خلال الفترة الأخيرة بين الحكومة وأصحاب المعاشات حتى تدخل الرئيس بحسمه وانتصر فيه لأصحاب المعاشات.

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كما وجه الرئيس السيسي، بعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقاً لمنطوق الحكم المشار إليه.

ووجه أيضًا وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، وذلك من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات، على أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتباراً من موازنة العام المالي الجديد 2019/2020.

كما بحث الرئيس، في المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور، ووجه الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك الصدد، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهر من الآن، ويبدأ التطبيق في الأول من يوليو 2019.