أخبار مصر | مميش: انتهاء إنشاء محطة تحلية مياه البحر بقطاع "الاقتصادية" الشمالي خلال العالم الجاري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مميش: انتهاء إنشاء محطة تحلية مياه البحر بقطاع "الاقتصادية" الشمالي خلال العالم الجاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن القطاع الشمالي للمنطقة يشهد الانتهاء من مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بطاقة إجمالية ١٥٠ ألف م3 يوم، خلال العام الجاري بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مع العمل على زيادة الطاقة الإنتاجية منها إلى ٢٥٠ ألف م3يوم بعد الإنتهاء من المرحلة الأولى منها.

وأضاف الفريق مهاب مميش، أن المرحلة الأولى من مخطط الطرق في القطاع الشمالي بشرق بورسعيد الجديدة سيتم الإنتهاء منها بطول ٦٠ كيلومتر طولي ومرحلة ثانية تبلغ ٤٠ كيلومتر بمساحة إجمالية ١٠٠ كيلومتر طولي.

وعن موقف محطة الصرف بشرق بورسعيد، أكد الفريق مهاب مميش وجود محطة معالجة حالية بقدرة ٥٠٠ م3يوم مشيرا إلى الإنتهاء من المرحلة الأولى من مشروع محطة المعالجة الأخرى بطاقة ١٥٠ ألف م3يوم بنهاية العام ٢٠٢٠، وسيتم تنفيذ المرحلة عاجلة منها بطاقة ٢٥ ألف م3يوم و٤ محطات رفع وشبكات ري بجانب شبكات صرف.

وجاء ذلك خلال استقبال مميش صباح اليوم للمهندس فرج عامر رئيس لجنة الصناعة وأعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب في اليوم الثاني لجولتهم بمشروعات المنطقة الاقتصادية وهيئة قناة السويس، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مشروعات المنطقة ومستجدات عملية التطوير وخطتها الزمنية باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية.

وخلال لقائه بأعضاء اللجنة قال الفريق مميش إن المشروعات الجديدة في المنطقة هي حجر الزاوية لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بداية من تطوير المجرى الملاحي وتنفيذ قناة جديدة والتي أصبحت تمثل أهمية كبيرة للتجارة العالمية، والتي انعكست بدورها على تسهيل مرور التجارة العالمية بدون تعطيل، لتكون قادرة على استيعاب الأجيال الجديدة من السفن العملاقة بعد توجه العالم في الوقت الحالي إلى استخدام هذا النوع من السفن، وبفضل وصول عمق القناة إلى 25 متر.

وأوضح "مميش" أن هذا المشروع جاء في وقته المناسب لأنه أعاد اللحمة بين المصريين بكونه مشروع قومي يمثل أهمية كبيرة لدى الشعب المصري على مدار التاريخ،وتزامن معه مشروع المنطقة الاقتصادية لإقامة حياة في هذه المنطقة وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة على ضفاف قناة السويس.

وأشار إلى الدعم الشعبي الكبير والدعم السياسي من جانب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللذان لولاهما ما كان هذا النجاج والإنجاز قد حدث، والذي انعكس بدوره على إيرادات قناة السويس وأصبحت مصدر كبير للدخل القومي والنقد الأجنبي.

وخلال اللقاء تم تقديم عرض تقديمي عن أعمال حفر قناة السويس الجديدة وكذلك فيلم خاص عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعقب هذا العرض أكد الفريق مميش أنه بالرغم من وجود هذا الموقع من سنوات إلا أنه لم يلتفت إليها بالرغم من أنها نقلة كبيرة عالمية لمصر، إلا أن الدعم الحقيقي والإصرار والعزيمة للرئيس البطل عبد الفتاح السيسي في أن يعيد مكانة هذا الموقع العبقري على الخريطة العالمية من خلال ٦ موانئ ومناطق صناعية ولوجستية على مساحة ٤٦١ كم٢.

وأضاف أننا نعمل حاليا على جذب كثير من الاستثمارات الأجنبية في هذا الموقع الفريد من نوعه وهذا ما نلمسه في جولاتنا الخارجية برغبة المستثمرين ورجال الأعمال في الاستثمار في هذه المنطقة بسبب استقرار المناخ الاستثماري الذي تشهده مصر حاليا.

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وفي كلمته، قدم المهندس فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب شكره وتقديره نيابة عن مجلس النواب ورئيسه الدكتور علي عبد العال لما تقوم به هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة، لافتا إلى الإعجاز الذي تشهده القناة من توسعة واستثمارات على ضفافها، قائلا ما نشهده كأعضاء مجلس النواب من القيادة السياسية في قيادة سفينة الدولة بحكمة وعزم وإرادة رجل واحد تكاتف حوله الشعب المصري في حفر قناة السويس الجديدة ولم يتأخر في تلبية نداء الوطن.

وأشاد عامر بمعدلات التنفيذ في مشروعات المنطقة مشيرا إلى أن الإرادة القوية للقيادة السياسية هي أحد عوامل نجاح المشروعات القومية التي تشهدها مصر حاليًا.

وأشاد رئيس اللجنة بما تقوم به إدارة هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية في هذه المشروعات ورؤيتها والمتمثلة في الفريق مهاب مميش، واختياره لمعاونيه وقدرته على حل مشكلات المستثمرين في المنطقة الاقتصادية، معربا عن فخره لعملية التنمية في هذا الإقليم ومشروعات الأنفاق التي تربط سيناء بقلب الوطن وتقضي على الإرهاب بكافة صوره، مؤكدًا على دعمه ودعم اللجنة في الوقوف لإزالة أية عوائق قد تواجه الصناعة في هذه المشروعات ونقل هذه الصور من أرض الواقع إلى السادة النواب في المجلس،للعمل على تقديم كل أنواع المساندة لهذه المنطقة لرفع تصنيفها.

وخلال زيارته بالجولة البحرية في قناة السويس الجديدة قال النائب فرج عامر رئيس اللجنة أن وتيرة العمل بالمشروعات القومية إنجاز عظيم يدل على عزيمة وإصرار الشعب المصري وينعكس ذلك بمعدلات التنفيذ والانتهاء من أعمال أنفاق الإسماعيلية والمنطقة الصناعية والأرصفة الجديدة بشرق بورسعيد جوهرة شرق المتوسط والتي ستكون أحد أهم الموانئ المحورية الهامة في العالم، مشيرا إلى الإرادة القوية للقيادة السياسية والتي نجحت خلال سنوات قليلة لإخراج هذه المشروعات بهذا الشكل الذي يليق بالشعب المصري ويوفر الحياة الكريمة للمصريين.

وأعرب رئيس اللجنة عن تقديره للمجهودات التي يقوم بها الفريق مهاب مميش في إدارته للهيئتين لدفع عجلة التنمية للاقتصاد الوطني.

من جانبه أشاد النائب محمد مصطفى السلاب وكيل لجنة الصناعة بالمجلس بما شاهده في جولته أمس من معدلات التنفيذ في أرصفة شرق بورسعيد الجديدة هذا الإنجاز التاريخي الذي قامت به السواعد المصرية في أقل من ٢٤ شهر وكذلك عملية حفر القناة الجانبية للميناء في ٧٠ يوم مما يفيد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويجعلها محورا مركزيا عالميا.

وأشادت النائبة إيفيلين بطرس عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالتطور الكبير في المشروعات القومية العملاقة التي تشهدها مصر حاليا خاصة مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وخاصة ما شهدته شرق بورسعيد الجديدة من تنفيذ أرصفة جديدة بطول ٥ كم وكذلك زيادة مساحات التداول، وما يتم في المنطقة الصناعية أيضا رغم صعوبة التربة هناك.

وأشادت بالمعالجة والتحسين التي شهدتها التربة بشرق بورسعيد وكذلك تجهيز البنية التحتية والتي من شأنها تنعكس على جذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية.

وأشادت النائبة بالأنفاق الجديدة التي تسهل حركة نقل البضائع والأفراد والتي ستكون وصلة رئيسية بمدن القناة وسيناء ومن ثم تتحقق التنمية التي نطمح إليها، فقد كانت سيناء مهملة سنوات ماضية، لكن بفضل عزيمة القيادة السياسية ورؤيتها الحكيمة استطعنا أن نقضي على الإرهاب وتنمية سيناء وخلق مجتمع عمراني وتوفير فرص عمل لأبنائها بسبب هذه المشروعات الجديدة.