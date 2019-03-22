شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط مصعد بمعهد الأورام بأسيوط.. ورئيس الجامعة: إجراءات عاجلة لفحص الأمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد معهد جنوب مصر، للأورام التابع لجامعة أسيوط، سقوط مصعد من الطابق الخامس دون وقوع خسائر بشرية في الأرواح أو إصابات.

وقال الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية العاجلة لفحص المصعد وتحديد أسباب العطل الذي أدى إلى سقوطه.

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وأوضح رئيس جامعة أسيوط أنه تم تكليف المختصين عن الصيانة والإدارة الهندسية بفحص المصعد وإعداد تقرير مبدئي عن مدى كفاءة عمل المصعد، إلى جانب تكليف الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، بتشكيل لجنة متخصصة تجمع أساتذة كلية الهندسة وإدارة المنشأت والإدارة الهندسية بالجامعة للقيام بإجراء فحص شامل ودقيق للمصعد وإعداد تقرير مفصل خلال الساعات القليلة القادمة، مع دعوته مجلس إدارة المعهد للانعقاد في جلسة طارئة.

وأشار الدكتور طارق الجمال إلى أنه تم تحرير محضر رسمي بنقطة شرطة المستشفى التابعة لقسم أول أسيوط بشأن الواقعة حتى يتسنى للجهات المختصة من إجراء تحقيقاتها القانونية، وهو ما يسير بالتوازي مع ما تم اتخاذه من إجراءات داخل الجامعة.

وشدد على حرص إدارة الجامعة على اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل دقة وحيادية بحث الواقعة حرصًا على سلامة الأفراد وحفاظًا على سلامة أرواحهم.