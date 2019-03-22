شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تعلن تكاليف الحج رسميًا: 71 ألف جنيه شاملة تذكرة الطيران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية تكاليف حج القرعة لهذا الموسم، على أن يكون السداد كاملا لقيمة التكاليف بمبلغ 57،800 جنيه إضافة إلى قيمة تذكرة الطيران (13,200 جنيه) بإجمالي 71 ألف جنيه.

إضافة إلى 9،500 جنيه، أي ما يعادل 2000 ريال سعودي لمن سبق له أداء الفريضة خلال الأعوام الخمسة السابقة، وفقًا لتعليمات السلطات السعودية في هذا الشأن.

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وأوضحت الوزارة أنه يتم السداد بموجب بطاقتي الرقم القومي، على أن يلتزم الفائز بفرصة الحج بسداد أية تكاليف إضافية تفرضها السلطات السعودية لسابقة الحج المقررة على المسار الإلكتروني السعودي.

وقالت الداخلية إنه يعتبر عدم سداد التكاليف خلال الفترة من الإثنين 20 مارس الجاري حتى الخميس 4 أبريل المقبل، بمثابة تنازل من الفائز عن فرصة الحج، وفي حالة الاعتذار بعد سداد الرسوم يتم رد التكاليف للفائز بعد خصم المصاريف الإدارية والخدمات المؤداه فقط، أما بالنسـبة لرد قيمة تذكرة الطيران يقوم الفائز بتقديم طلب للإدارة العامة للشؤون الإدارية للحصول على خطاب موجه لشركة مصر للطيران يفيد بعدم سفر الحاج لاتخاذ اللازم بشأنه، دون أدنى مسؤولية على وزارة الداخلية.

وأكدت الوزارة ضرورة باصطحاب الفائزون بفرصة حج القرعة بالأدوية الخاصة بعلاجهم مصحوبة بالتقارير والوصفات الطبية التي تفيد استخدام تلك الأدوية بشكل شخصي، وتحت إشراف الطبيب المعالج، وضرورة إبرازها لدى موظفي الجمارك في منافذ الوصول للمملكة، والإفصاح عن المبالغ أو الأدوات القابلة للتداول أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة، وما في حكمها بما لا يتجاوز قيمته (10 آلاف دولار أمريكي)، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، فضلا عن الالتزام بتعليمات السلطات السعودية بعدم التصوير داخل الحرمين الشريفين بكافة وسائل التصوير.