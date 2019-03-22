شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية: الجولان جزء من سوريا وسيبقى كذلك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر مؤتمر القاهرة للمعارضة السوريه بيانا بشأن التصريحات الأمريكية حول الجولان السوري المحتل.

وأكد البيان أن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وماتلاه من موقف عبر عنه الوزير بومبيو خلال مؤتمره الصحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن الاعتراف بسيادة إسرائيل على أرض الجولان «هو تحد لحقوق الشعب السوري في استرداد أرضه المحتلة، وهو كذلك تحد للشرعية الدولية التي تعتبر الجولان السوري أرضا محتلة».

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وأضاف البيان: «إننا في مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية ندين هذا التصريح ونعتبره تطورا خطيرا يأتي في سياق التطورات الخطيرة التي أعلنت عنها الإدارة الامريكيه مؤخرا بشأن قضايا الصراع العربي الإسرائيلي ولم يكن قرار الإدارة الامريكيه بنقل سفارتها إلى القدس آخرها».

وأوضح مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية أنه كان حريا بالرئيس ترامب والولايات المتحدة الأميركية بصفتها دولة عظمى وعضوا دائما في مجلس الأمن الدولي أن تحترم الشرعيه الدولية، وتسعى لتنفيذ القانون الدولي ورعاية الأمن والسلم الدوليين اللذان لا يتحققان بالانحياز لدولة تحتل أراضي الغير بالقوة. ونرى أن هذه السياسات سوف تدخل منطقتنا في مزيد من الحروب والدمار بدلا من تحقيق السلام والاستقرار.

ووجه البيان الشكر لموقف جامعة الدول العربية والاتحاد الأوربي وروسيا ومصر ولكل الدول والقوى السياسية التي تساند لحق الشعب السوري والشرعية الدولية.

وقال البيان: «إننا اذ ندين الموقف الأمريكي والأطماع الاسرائيلية التوسعية، سنبقى إلى جانب شعبنا متمسكون بالسلام العادل وبحقنا في استرداد أرضنا المحتلة وفق كل السبل التي تتيحها مبادئ الشرعية الدولية«، مؤكدا أن الجولان جزء من سوريا وسيبقى كذلك.