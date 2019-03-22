شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعرض خطوات أداء الامتحان باستخدام التابلت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيديو توضيحي لخطوات اجراء الامتحانات باستخدام التابلت من خلال الرابط التالي:

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وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطوات أداء الامتحان التجريبي الأول باستخدام أجهزة التابلت ،حيث يبدأ الامتحان من صفحة الدخول في منصة الامتحان، فيكتب الطالب اسم المستخدم وكلمة السر التي يتسلمها الطالب من وزارة التربية والتعليم، ثم يضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

وبعد ذلك يكتب الطالب كود الامتحان الذي يكتبه المراقب على السبورة داخل اللجنة، ويجب على الطالب الأخذ في الاعتبار أن هذا الكود مكون من 9 أرقام لابد من إدخاله بحرص.

وبعد ادخال كود الامتحان بنجاح سينتظر الطالب حتى يبدأ الامتحان، ثم يضغط الطالب على أيقونة ابدأ ليبدأ الامتحان، وسيظهر للطالب شريط ادوات بجوار قائمة الاسئلة، وسيظهر توقيت الامتحان على الشاشة لمعرفة كم الوقت المتبقي لإنهاء الامتحان.

وسيكون متاحا للطالب ان يرى الامتحان في شاشة كاملة، كما سيتمكن الطالب من مراجعة قائمة الاسئلة، وتغيير تنسيق الخط والشاشة، كما يمكنهم تحديد أسئلة معينة بعلامة العلم للرجوع إليها مرة أخرى، وكل هذه الاختيارات تظهر من أيقونة القائمة إذا كان الطالب يعرض الامتحان في الوضع الرأسي للتابلت.

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سيرى الطلاب 3 أنواع من الأسئلة داخل الامتحان: أسئلة الاختيار من متعدد، وأسئلة تحتاج للوحة المفاتيح لكتابة الإجابة، وأسئلة تحتاج لاستخدام القلم الالكتروني ليتمكن الطلاب من رسم الأشكال اللازمة في اجاباتهم .

وسيستخدم الطلاب القلم الالكتروني في مواد: الرياضيات، والأحياء، والفيزياء، والكيمياء.

وسيظهر لدى جميع الطلاب رسالتين تحذيريتين، اولهما قبل انتهاء الامتحان بـ 10 دقائق، والثانية قبل انتهاء الامتحان بدقيقتين، وبمجرد انتهاء الزمن المحدد للامتحان سيتم انهاء الامتحان تلقائيًا من النظام.

بعد انتهاء الطلاب من الإجابة على الأسئلة سيتمكنون من مراجعتها مرة أخرى والرجوع لأي أسئلة تم تحديدها سابقا، كما ستظهر جميع الأسئلة التي لم يتم الإجابة عليها.

ويمكن للطالب الضغط على السؤال للرجوع إلى إجابته مرة أخرى، وبمجرد انتهاء الطالب من المراعى يمكنه انهاء الامتحان بالضغط على أيقونة إنهاء، وفي هذه الحالة لن يستطيع الطالب الرجوع إلى الامتحان مرة أخرى.